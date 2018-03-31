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В российском парламенте прокомментировали возможное закрытие торгового представительства России в Лондоне
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В российском парламенте прокомментировали возможное закрытие торгового представительства России в Лондоне 

Авторадио 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что закрытие российского торгового представительства в Лондоне к глобальным проблемам для Москвы не приведёт. Он также напомнил, что у России есть «масса возможностей» делать ответные шаги на недружественные действия. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает провокацией сообщения о возможном закрытии торгового представительства России в Лондоне. Он назвал это очередной провокацией. Ранее сообщалось, что британские власти могут закрыть торгпредство России в Лондоне из-за дела Скрипаля.
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