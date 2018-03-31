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Посольство не комментирует информацию о возможном закрытии торгпредства России в Лондоне
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Посольство не комментирует информацию о возможном закрытии торгпредства России в Лондоне 

ТАСС 7 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
ЛОНДОН, 31 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне не комментирует информацию газеты The Daily Telegraph, согласно которой власти Великобритании рассмотрят возможность закрытия торгового представительства России в британской столице. Об этом в субботу ТАСС сообщил представитель российского диппредставительства.
"Посольство не комментирует утечки в СМИ. Полагаем целесообразным обратиться за комментарием в МИД Великобритании", — сказал он.
Ранее корреспондент ТАСС направил запрос во внешнеполитическое ведомство с просьбой прокомментировать эту информацию. Пока получить оперативного комментария не удалось.
Российские отношения с Великобританией накалились после того, как 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Затем Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
Позднее Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные меры, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства и предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.
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