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Лондон обдумывает закрытие Торгового представительства РФ
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Лондон обдумывает закрытие Торгового представительства РФ 

BFM.RU 29 минут назад
Фото: Newsru.com
Правительство Великобритании рассматривает возможность закрытия российского торгового представительства, сообщает британская Daily Mail. По данным газеты, британские официальные лица называют Торговое представительство РФ «логовом шпионов» и оно может стать очередной жертвой дипломатической войны между Лондоном и Москвой.
Telegraph со ссылкой на «информированный источник» добавляет, что помимо торгового представительства, расположенного в районе Хайгейт на севере Лондона, к «шионским» центрам следует добавить еще три основные «базы»: посольство, генеральное консульство и загородную недвижимость в прилегающих к Лондону графствах.
Накануне, напоминает Daily Mail, произошел инцидент с самолетом «Аэрофлота» в аэропорту Хитроу. МИД РФ обвинило власти Великобритании в провокации в связи с тем, что пограничники без предъявления каких-либо оснований перерыли воздушный лайнер.
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