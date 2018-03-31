Лондон обдумывает закрытие Торгового представительства РФ 

Правительство Великобритании рассматривает возможность закрытия российского торгового представительства, сообщает британская Daily Mail. По данным газеты, британские официальные лица называют Торговое представительство РФ «логовом шпионов» и оно может стать очередной жертвой дипломатической войны между Лондоном и Москвой.
Telegraph со ссылкой на «информированный источник» добавляет, что помимо торгового представительства, расположенного в районе Хайгейт на севере Лондона, к «шионским» центрам следует добавить еще три основные «базы»: посольство, генеральное консульство и загородную недвижимость в прилегающих к Лондону графствах.
Накануне, напоминает Daily Mail, произошел инцидент с самолетом «Аэрофлота» в аэропорту Хитроу. МИД РФ обвинило власти Великобритании в провокации в связи с тем, что пограничники без предъявления каких-либо оснований перерыли воздушный лайнер.