Самарские единороссы подвели итоги выборов президента РФ

На заседании озвучили окончательные итоги выборов, также было отмечено, что кампания была проведена «достойно, организовано, с высоким уровнем прозрачности».

В регионе на избирательные участки пришло более 1,63 млн человек, явка составила 66,91% (это на 6,12% больше, чем во время президентской кампании 2012 года). По динамике прироста явки область впервые вошла в топ-15 регионов. Владимира Путина поддержало 75,82%: по сравнению с 2012 годом за него проголосовало на 322 660 избирателей больше.

По словам Дмитрия Азарова, эти цифры отражают объективную картину электоральных предпочтений самарцев. «Это безусловная, безоговорочная, чистая победа, — подчеркнул он.

Глава региона отметил, что возросший уровень поддержки Владимира Путина — это не результат одного дня, 18 марта. Это оценка многолетней профессиональной работы президента, это отношение людей к его деятельности по защите интересов страны и каждого жителя России

»Граждане Российской Федерации выбрали сильного президента, который пользуется огромным уважением, доверием людей, является безусловным национальным лидером. Именно с Владимиром Владимировичем Путиным абсолютное большинство россиян связывают надежды на лучшее: на стабильность, безопасность, повышение достатка, на серьезные перемены, такие, как искоренение коррупции, торжество социальной справедливости", — сказал Дмитрий Азаров

Он особо отметил, что необходимо тщательно проанализировать итоги кампании и максимально использовать факторы успеха для решения задач, которые поставлены главой государства в Послании и которые определят развитие России в ближайшее десятилетие.

"Наша задача — сформировать в Самарской области такую власть, такую систему управления, которая позволила бы максимально эффективно использовать потенциал региона для решения задач, стоящих перед обществом и страной", — заявил глава региона.

С подробным анализом прошедших выборов на заседании выступил руководитель администрации губернатора, член регсовета Дмитрий Холин . Он, в частности, отметил, что успех кампании принесла твердая гражданская позиция жителей региона. На участки люди приходили семьями.

"Мы фактически подошли к началу формирования традиции, что участие в выборах — это важно, нужно, современно и модно. И эту традицию нужно закрепить", — сказал Дмитрий Холин.