До 15 апреля в Нижнем пройдут обсуждения концепций благоустройства районов

До 15 апреля в каждом районе пройдут общественные обсуждения концепций благоустройства выбранных 18 марта городских пространств, сообщила руководитель «Института развития городской среды», архитектор Дарья Шорина.

Как сообщалось ранее, благоустройство начнется уже этим летом. Самые масштабные проекты поделят на несколько этапов, чтобы не делать работу в спешке. Кроме того, как сообщил мэр Владимир Панов , будет проведен подробный анализ предложений нижегородцев, которые они вписали в пустую строчку опросного листа.

Перед началом встреч с горожанами и общественных обсуждений в Нижнем Новгороде пройдут анкетирование, глубинные интервью и встречи с жителями.

«Это нужно для того, чтобы перед открытыми обсуждениями собрать максимальное количество информации о территории, и пожелания горожан. Важно организовать диалог, в котором мнение каждого должно быть услышано и учтено», — заявила архитектор.

После того, как обсуждения пройдут в каждом районе города, специалисты «Института развития городской среды» проведут итоговый круглый стол с участием представителей всех заинтересованных сторон.

«Затем концепция с предложениями, задачами и корректировками будет передана для подготовки проектной документации», — добавила Дарья Шорина.

Председатель правления Ассоциации ТСЖ и ЖСК Канавинского района Александр Беспалов уверен, что концепция проекта формирования комфортной городской среды, когда во главу ставят мнение жителей, самая правильная и эффективная: «Организацию работы в рамках проекта по формированию комфортной городской среды в Канавинской администрации я наблюдал изнутри. Охват аудитории, которая была вовлечена в процесс, огромен. Сотни людей: общественники, ассоциации ТСЖ, советы общественного самоуправления, советы предпринимателей и директоров — все принимали самое активное участие. Я видел, как люди работали с утра до ночи, и я определенно могу сказать, что голосование состоялось. Это выбор, сделанный самими нижегородцами — мнение большинства.

Я и сам проголосовал с семьей, и просил всех своих знакомых, коллег проголосовать, активно принять участие в выборе планируемых к благоустройству общественных территорий. Людей проголосовало очень много, больше 200 тысяч человек по Нижнему Новгороду. Я слышал, что есть недовольные, особенно, среди тех, кто не принимал участие в опросе. Что сказать, они сами не проявили вовремя активную позицию или были невнимательны.

Часто у нас специалисты по благоустройству без учета мнения жителей что-то решают: вроде хорошо, вроде красиво, но не спрашивают, чего же хотят люди, которые там живут, которые там ходят каждый день. В итоге забор ставится там, где люди годами протоптали дорожку, а дорожка делается там, где ей никто не пользуется. Поэтому я уверен, что концепция проекта формирования комфортной городской среды, когда во главу ставят мнение жителей, самая правильная и эффективная».

Мнение Девяткиной

«Общественное пространство — это не просто новая скамейка или пешеходная дорожка, а современная площадка-трансформер, востребованная разными поколениями жителей. В ходе реализации проекта необходимо создать условия как для активного отдыха, так и для размеренных прогулок. Когда территория «заиграет» новыми красками, тогда жители сами потянутся в такую «зону комфорта», — считает директор централизованной библиотечной системы Автозаводского района Людмила Девяткина.

По ее словам, важно, что каждый этап реализации проекта — от сбора предложений и общественных обсуждений до непосредственно рейтингового голосования — был максимально прозрачен, а мнение жителей учитывалось в первую очередь.

«Голоса автозаводцев «прозвучали» практически в унисон за сквер на улице Прыгунова, и это не может не радовать. Во-первых, потому что территория действительно большая по площади и востребована среди жителей. Во-вторых, сквер давно нуждается в преображении не только силами местного населения, но и при поддержке и участии представителей власти», — заявила руководитель централизованной библиотечной системы района.

Она также обратила внимание, что в непосредственной близости от сквера находится одна из библиотек, которая носит экологическую направленность.

«Я планирую и дальше принимать активное участие в проекте «Формирование комфортной городской среды», так как есть предложения связать воедино парк, чтение и экологию. В таком случае, и библиотека имени Бианки в перспективе может получить локацию на свежем воздухе, и для юных автозаводцев появится новое место коммуникации с организованным познавательным досугом», — отметила Людмила Девяткина.

Кроме того, она поделилась идеей поставить в обновленном сквере памятник литературному герою.

«Я уверена, что модернизация городских пространств может послужить хорошим толчком для организации новых мероприятий и планкой для дальнейшего повышения уровня жизни», — резюмировала директор.