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СМИ: Арнольд Шварцнеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце
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СМИ: Арнольд Шварцнеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце 

Вечерняя Москва 16 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Сложная медицинская процедура длилась несколько часов.
Экстренную операцию провели врачи на открытом сердце голливудского актера Арнольда Шварцнеггера.
По информации интернет-журнала TMZ со ссылкой на источники, актер поступил в госпиталь Cedars-Sinai, чтобы провести замену клапана катетера. Однако во время операции возникли сложности. В результате врачам пришлось сделать срочную операцию на открытом сердце. Сложная процедура длилась несколько часов.
По данным источников, 70-летний актер находится в стабильном состоянии. В 1997 году Арнольду Шварцнеггеру провели первую операцию по замене клапана аорты.
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