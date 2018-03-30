СМИ: Арнольд Шварцнеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце

Сложная медицинская процедура длилась несколько часов.

Экстренную операцию провели врачи на открытом сердце голливудского актера Арнольда Шварцнеггера

По информации интернет-журнала TMZ со ссылкой на источники, актер поступил в госпиталь Cedars-Sinai, чтобы провести замену клапана катетера. Однако во время операции возникли сложности. В результате врачам пришлось сделать срочную операцию на открытом сердце. Сложная процедура длилась несколько часов.

По данным источников, 70-летний актер находится в стабильном состоянии. В 1997 году Арнольду Шварцнеггеру провели первую операцию по замене клапана аорты.