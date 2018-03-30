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Шварцнеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце
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Шварцнеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Известный актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер перенес экстренную операцию на сердце.
70-летний Шварценеггер в четверг отправился в медицинский центр Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе для замены катетерного клапана, сообщает TMZ со ссылкой на источники. Операция была экспериментальная, и у актера начались осложнения.
Врачи оказались готовы к неудачной замене катетерного клапана, и приняли решение о необходимости экстренной операции на открытом сердце. Шварцнеггера оперировали на протяжении нескольких часов.
Актеру, бодибилдеру и политику не в первый раз проводят операцию на сердце. В 1997 году ему установили искусственный клапан. Тогда он говорил, что проблемы с сердцем врожденные и не имеют отношения к приему стероидов.
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