Секс-драйв: женский мини-вибратор RestArt Lust, который понравится мужчине

Мы тестировали небольшой вибратор RestArt Lust, и теперь готовы со всей откровенностью рассказать о его особенностях.

18+

Выносливый малыш

Вибратор RestArt Lust — стильный и миниатюрный гаджет, всего 10 сантиметров в длину и 350 граммов веса. Он поместится в сумочку (или даже карман!) и не даст заскучать, например, в дороге.

Гаджет включается кнопкой на корпусе, а затем управляется пультом. RestArt Lust поддерживает 12 режимов вибрации (различаются по мощности и динамике). Крошка работает без батареек, заряда хватает на 8 часов беспрерывной работы.

RestArt Lust можно использовать в душе (но не погружать в ванну). При использовании в спальне нельзя забывать про смазку. Важно помнить: для игрушек из силикона (в том числе и для RestArt Lust) подходят смазки на водной основе. Смазки на силиконовой основе годятся для игрушек из стекла, металла, пластика, дерева и так далее.

Женский гаджет для парней

Нигде в описании вибратора не сказано, что он предназначен для парного использования, — и зря. Игрушка станет необычным дополнением к минету или мануальным ласкам мужчины. Ему понравится, особенно если пульт управления будет в его руках. Кончиком вибратора на нежных режимах можно водить по члену и головке. Также малыш удобно ложится в ладонь, и таким образом вы можете массировать более труднодоступные (но не менее чувствительные) места партнера.

Секс-фитнес

А вот со своими «прямыми обязанностями», на мой взгляд, вибратор справляется слабо. Для вагинального проникновения он слишком мал, а для упражнений Кегеля — велик. Ведь для укрепления интимных мышц нужно удерживать в себе шарики, а такая игрушка и так останется во влагалище без лишних усилий. Упражняясь, можно попробовать протолкнуть вибратор в себя как можно глубже (с помощью интимных мышц, конечно!). У вибратора есть петелька, которая не даст ему затеряться. Еще один вариант упражнений с вибратором: поместить в себя верхнюю часть гаджета и тянуть вниз за петлю, удерживая игрушку в себе.

Игры на заднем дворе

Если для вагинального секса RestArt Lust слишком мал, то для «тылов» подходит в самый раз. Благодаря своей форме и размерам вибратор хорош при анальных ласках — обоих партнеров. Не забывайте, что для анальной стимуляции подходят игрушки только с утолщением на конце! Гладкие предметы при непроизвольном сокращении сфинктера могут проскочить внутрь, откуда достать их сможет только доктор. С RestArt Lust такого не случится.

Мини-вибратор идеален для новичков и станет неплохой прелюдией к анальному сексу — как альтернатива пробкам и шарикам. Это не значит, что к проникновению надо переходить сразу после использования игрушки. Изучение своих ощущений на разных режимах может длиться несколько месяцев. Не двигайтесь дальше (во всех смыслах), пока не убедитесь, что вам действительно приятно.

Если вашему мужчине нравится, когда вы стимулируете его внутри, то использование мини-вибратора станет следующим уровнем в этой игре. Не спешите и не давите на мужчину (и на его анус). Своими действиями покажите партнеру, как вы бы хотели, чтобы он обращался с вашей попой. Когда дойдет до дела, используйте как можно больше смазки. Для анального проникновения больше подходят смазки на силиконовой основе. Как сказано выше, такие смазки не сочетаются с силиконовыми гаджетами, поэтому необходимо надеть на вибратор презерватив.

Кому подходит RestArt Lust?

RestArt Lust понравится девушкам с чувствительным клитором и вульвой. Используйте вибратор, чтобы разнообразить куннилингус. Или партнер может гладить вас игрушкой, когда вы сверху. И, конечно, RestArt Lust подходит для игр в одиночестве. Особенно если вы только начинаете использовать секс-девайсы и пока опасаетесь чего-то более внушительного.

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