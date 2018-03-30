Адвокат Сергея Мавроди: «Он уже наелся деньгами и понял, что все это мишура»

«В его действиях корыстного мотива, по крайней мере, в то время, когда я его наблюдал, тогда он уже наелся деньгами, купался в них и понял, что все это бессмысленно, суета сует и мишура, — поделился с Business FM защитник воспоминаниями о своем бывшем клиенте. — Отсюда все его идеи про финансовый апокалипсис, разрушение несправедливого общественного устройства, чудаческие и утопические идеи. Но людям они нравились».

Защитник представлял интересы Мавроди, когда шесть лет назад на него буквально объявили охоту судебные приставы. Они завалили суды обращениями после того, как стало понятно, что предприниматель не исполняет решения по искам бывших вкладчиков «МММ». За это приставы штрафовали Мавроди, но он не платил и штрафы. И тогда они шли в суд и просили привлечь его к административной ответственности. Один раз, в марте 2012 года, им все же удалось найти Мавроди и доставить на процесс. 14 марта 2012 года по решению мирового судьи Хамовнического района основатель «МММ» получил пять суток административного ареста за неуплату судебным приставам штрафа в одну тысячу рублей.

В спецприемнике Мавроди не понравилось. Там у него прихватило сердце. Он очутился в Боткинской больнице, из которой вскоре сбежал, прихватив дорогостоящий аппарат для поддержания сердечного ритма. Это произошло после визита к нему следователей, которые пришли прямо в больницу задать вопросы по поводу его нового детища — финансовой пирамиды «МММ-2011».

Вскоре в Белоруссии прошли аресты его сторонников, и Мавроди залег на дно. Вначале он общался со своими вкладчиками через видеообращения, которые размещал в сети, а потом и вовсе исчез из информационного пространства. Об основателе крупнейшей в истории России финансовой пирамиды вспомнили, когда 26 марта 2018 года он скончался в одной из столичных больниц. Ему стало плохо на автобусной остановке в районе Савеловского вокзала, где его нашел без сознания какой-то прохожий.

Несколько дней его тело никто не востребовал, и ходили слухи, что 62-летнего Мавроди похоронят за госсчет. Однако, как рассказал сегодня Business FM Александр Молохов, юридически организацией похорон занялась его бывшая жена Елена Павлюченко.

«Юридически за похороны отвечает бывшая супруга, хотя деньги платила не она, а такая структура, как «Гвардия МММ-20111», в которой состоял активист Андрей Ким , трагически погибший пять лет назад», — уточнил детали защитник. По его словам, организационными делами занимается гражданская жена Ким Наталья Исаева . «Никто не собирается делать помпезные похорон, в этом нет никакой необходимости. Самому Мавроди было бы абсолютно все равно», — убежден Молохов.

Он заметил, что с людьми, которые в последние годы окружали создателя «МММ» и которые сейчас занимаются его похоронами, Мавроди также поругался. «Он людей вокруг себя надолго старался не задерживать и предупреждал их заранее, что будет менять их как перчатки. Он считал, что вокруг все воруют, у него целая теория была на этот счет, — заметил защитник. — Если почитать его литературные произведения, в них он писал, что все люди порочны, злы. У него не было никаких иллюзий на их счет. Не зря он писал книги от имени сына Люцифера. Он считал, что все потенциальные предатели, человек слаб».

Адвокат, который общался с Мавроди в 2012 году на протяжении года, отмечает, что его клиента «безусловно, окружало много жуликов и мошенников, людей из спецслуб и криминала». Юрист признался, что у него скопилось много материала дня книги. «Но нужно время, чтоб ее написать, и нужен человек, который бы согласился ее издать. Есть, что вспомнить», — сказал Молохов.