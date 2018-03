Во саду ли, в огороде: садовые брови как новый весенний бьюти-тренд

Интернет не может жить без тренд-сеттеров, которые буквально приходят и говорят, что и как надо делать, чтобы стать популярным, крутым или модным. Особенно это проявляется в бьюти-сфере.

Недавно одна канадская блогерша выложила снимок с «садовыми бровями». С помощью зеленого пигмента и пары маленьких цветков у девушки действительно получилось сделать сад на своих бровях. Вышло очень мило, по-весеннему, и, конечно же, это сразу стало популярно среди пользователей соцсетей.

Looking for a fresh new look? Make Spring come early this year with #GardenEyebrows Yes or no? pic.twitter.com/WcWbxkTRSB

Блогер Тейлор Р уверена, что так можно приблизить весну. А может, правда?

garden brows pic.twitter.com/WhgfMVAXWO

Твит стал очень популярен, и вскоре за девушкой начали повторять многие. Не обошлось и без парней.

13 Мар 2018 в 9:54 PDT Пара настоящих цветков, искусственные бабочки — и ваши брови становятся похожи на оранжерею.

12 Мар 2018 в 6:15 PDT Садовые брови дополняют прическу.

14 Мар 2018 в 9:59 PDT А здесь девушка решила не ограничиваться бровями и сделала сад у себя на губах. На удивление, выглядит очень даже эстетично.

Мы продолжаем следить за развитием тренда, ведь интересно: а что дальше? Может, девушки решат сделать у себя на лице огород с фруктами и овощами?

