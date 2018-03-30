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Во саду ли, в огороде: садовые брови как новый весенний бьюти-тренд
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Во саду ли, в огороде: садовые брови как новый весенний бьюти-тренд 

Bigpicture.ru 21 минуту назад
Фото: Bigpicture.ru
Интернет не может жить без тренд-сеттеров, которые буквально приходят и говорят, что и как надо делать, чтобы стать популярным, крутым или модным. Особенно это проявляется в бьюти-сфере.
Недавно одна канадская блогерша выложила снимок с «садовыми бровями». С помощью зеленого пигмента и пары маленьких цветков у девушки действительно получилось сделать сад на своих бровях. Вышло очень мило, по-весеннему, и, конечно же, это сразу стало популярно среди пользователей соцсетей.
Looking for a fresh new look? Make Spring come early this year with #GardenEyebrows Yes or no? pic.twitter.com/WcWbxkTRSB
— Taylor R (@iamtay_tay) 12 марта 2018 г.
Блогер Тейлор Р уверена, что так можно приблизить весну. А может, правда?
garden brows pic.twitter.com/WhgfMVAXWO
— peter (@localpeter) 12 марта 2018 г.
Твит стал очень популярен, и вскоре за девушкой начали повторять многие. Не обошлось и без парней.
Публикация от Rebekka Theenaart (@beautybekky)
13 Мар 2018 в 9:54 PDT  Пара настоящих цветков, искусственные бабочки — и ваши брови становятся похожи на оранжерею.
Публикация от Darin Persyn (@makeup_by_darin)
12 Мар 2018 в 6:15 PDT  Садовые брови дополняют прическу.
Публикация от Rebekka Theenaart (@beautybekky)
14 Мар 2018 в 9:59 PDT  А здесь девушка решила не ограничиваться бровями и сделала сад у себя на губах. На удивление, выглядит очень даже эстетично.
Мы продолжаем следить за развитием тренда, ведь интересно: а что дальше? Может, девушки решат сделать у себя на лице огород с фруктами и овощами?
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