Коммунальные службы восстановили освещение в одном из дворов на улице Яблочкова

Освещение во дворе по адресу улица Яблочкова, 25 восстановлено коммунальными службами. Внимание властей на проблему обратил местный житель, разместивший обращение на портале «Наш город».

После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью исполняющего обязанности директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова

— По указанному адресу обеспечено выполнение работ по снятию окисления с провода. В настоящее время освещение работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения города Москвы , — говорится в сообщении, опубликованном на портале.

Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (то)