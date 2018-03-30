Как восстановить недавно закрытую вкладку в Safari на Mac

Каждый пользователь так или иначе сталкивался с ситуацией, когда вкладка Safari с необходимой информацией оказывалась случайно закрыта. Конечно же, восстановить ее не составит труда, но как это сделать наиболее быстро?

Сегодня мы рассмотрим три способа:

Используя комбинацию клавиш

Вместе с выходом macOS Sierra появилась возможность восстановления любого количества закрытых вкладок c помощью горячих клавиш. Для последовательного восстановления вкладок в Safari используем следующую комбинацию клавиш: Command + Shift + T.

Если необходимо восстановить только последнюю закрытую вкладку, в таком случае сочетание будет таким: Command + Z.

Используя панель вкладок браузера

Здесь мы будем использовать опцию создания новых вкладок: иконка «+», помимо прямого назначения, позволяет увидеть список закрытых вкладок — для этого достаточно навести на значок и удерживать курсор в течение пары секунд.

Используя настройки браузера

Для этого заходим сюда: История — Недавно закрытые. Здесь отобразится весь список, с помощью которого можно будет выбрать нужную вам вкладку.