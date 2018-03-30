Ещё
Как восстановить недавно закрытую вкладку в Safari на Mac
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как восстановить недавно закрытую вкладку в Safari на Mac 

Apple Insider 21 минуту назад
Фото: Apple Insider
Каждый пользователь так или иначе сталкивался с ситуацией, когда вкладка Safari с необходимой информацией оказывалась случайно закрыта. Конечно же, восстановить ее не составит труда, но как это сделать наиболее быстро?
Сегодня мы рассмотрим три способа:
Используя комбинацию клавиш
Вместе с выходом macOS Sierra появилась возможность восстановления любого количества закрытых вкладок c помощью горячих клавиш. Для последовательного восстановления вкладок в Safari используем следующую комбинацию клавиш: Command + Shift + T.
Если необходимо восстановить только последнюю закрытую вкладку, в таком случае сочетание будет таким: Command + Z.
Используя панель вкладок браузера
Здесь мы будем использовать опцию создания новых вкладок: иконка «+», помимо прямого назначения, позволяет увидеть список закрытых вкладок — для этого достаточно навести на значок и удерживать курсор в течение пары секунд.
Используя настройки браузера
Для этого заходим сюда: История — Недавно закрытые. Здесь отобразится весь список, с помощью которого можно будет выбрать нужную вам вкладку.
Apple Insider: последние новости
Тим Кук призвал ужесточить регулирование личных данных на фоне скандала с Facebook Segway MiniLITE: теперь Segway подходит и для детей Как добавить разделитель в док на macOS
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ223
Умерла Наталья Попович8
Названы гонорары Пугачевой и Галкина97
Вторая холодная война официально объявлена805
Названы попавшие под зеркальный ответ РФ страны77
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение