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Беседы по литургике и догматике в храме Сергия Радонежского на Ходынке будут проводить по четвергам
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Беседы по литургике и догматике в храме Сергия Радонежского на Ходынке будут проводить по четвергам 

Управа района Хорошевский города Москвы 23 минуты назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Как и раньше, вести встречи будет иерей Платон Мурашкин.
— Догматика — это наука, которая систематически и в духе Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви излагает и дает истолкование учениям и правилам христианской веры. В свою очередь, литургика занимается изучением христианского церковного богослужения, где главное место занимает литургия, — пояснил Мурашкин.
Занятия будут проходить поочередно. Первое занятие по новому расписанию состоится 12 апреля.
Начало в 19.00. Уроки будут проходить в актовом зале храмового комплекса по адресу: Ходынский бульвар, д. 5, корп. 1. (то)
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