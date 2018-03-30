Беседы по литургике и догматике в храме Сергия Радонежского на Ходынке будут проводить по четвергам

Как и раньше, вести встречи будет иерей Платон Мурашкин.

— Догматика — это наука, которая систематически и в духе Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви излагает и дает истолкование учениям и правилам христианской веры. В свою очередь, литургика занимается изучением христианского церковного богослужения, где главное место занимает литургия, — пояснил Мурашкин.

Занятия будут проходить поочередно. Первое занятие по новому расписанию состоится 12 апреля.

Начало в 19.00. Уроки будут проходить в актовом зале храмового комплекса по адресу: Ходынский бульвар, д. 5, корп. 1. (то)