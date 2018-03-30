Лукашенко оценил черную икру, не сравнивая ее с национальным «допингом»

Если даже в парижском отеле вам подадут на закуску бутерброд с черной икрой, нельзя исключать, что ее обладатель — живая осетрина — еще недавно нерестилась в белорусских водоемах. А сам деликатесный продукт получил даже высшую похвалу от легендарного французского шеф-повара, обладателя трех звезд Мишлен Кристиана Ле Скера.

Согласно статистике, только в прошлом году республика предложила на внешний рынок около тонны «черного золота». Отведать черной икорки предложили сегодня и Александру Лукашенко , правда, во время его рабочей поездки в Дзержинский район Минской области. Именно здесь глава государства ознакомился с технологией производства осетрины, передает его пресс-служба.

Президент посетил хозяйство Admiral Husso ЗАО «ДГ-Центр». Цех по выращиванию рыбы осетровых пород в системе установки замкнутого водоснабжения был открыт в городе Фаниполе два года назад. А его основная цель была и остается — производство натуральной черной икры традиционным забойным методом без дополнительной обработки с минимальным процентом соли.

Президенту подробно рассказали о технологических процессах и нюансах выращивания рыбы и получения икры, работе предприятия и планах по расширению производства. Александр Лукашенко продегустировал продукцию и оценил ее качество, но сравнивать ее с белорусским «допингом» — салом — воздержался. Как сообщил БЕЛТА вице-премьер Михаил Русый по итогам посещения предприятия главой государства, поручено и в дальнейшем развивать в стране аквакультурные хозяйства.