Ещё
Лукашенко оценил черную икру, не сравнивая ее с национальным «допингом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко оценил черную икру, не сравнивая ее с национальным «допингом» 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: Российская Газета
Если даже в парижском отеле вам подадут на закуску бутерброд с черной икрой, нельзя исключать, что ее обладатель — живая осетрина — еще недавно нерестилась в белорусских водоемах. А сам деликатесный продукт получил даже высшую похвалу от легендарного французского шеф-повара, обладателя трех звезд Мишлен Кристиана Ле Скера.
Согласно статистике, только в прошлом году республика предложила на внешний рынок около тонны «черного золота». Отведать черной икорки предложили сегодня и Александру Лукашенко, правда, во время его рабочей поездки в Дзержинский район Минской области. Именно здесь глава государства ознакомился с технологией производства осетрины, передает его пресс-служба.
Президент посетил хозяйство Admiral Husso ЗАО «ДГ-Центр». Цех по выращиванию рыбы осетровых пород в системе установки замкнутого водоснабжения был открыт в городе Фаниполе два года назад. А его основная цель была и остается — производство натуральной черной икры традиционным забойным методом без дополнительной обработки с минимальным процентом соли.
Компания также изготавливает дополнительные продукты из осетрины. География экспортных поставок в 2017 году включает Россию, Казахстан, Армению, остров Маврикий, Шри-Ланку, Словакию, Латвию, Италию, Германию.
Президенту подробно рассказали о технологических процессах и нюансах выращивания рыбы и получения икры, работе предприятия и планах по расширению производства. Александр Лукашенко продегустировал продукцию и оценил ее качество, но сравнивать ее с белорусским «допингом» — салом — воздержался. Как сообщил БЕЛТА вице-премьер Михаил Русый по итогам посещения предприятия главой государства, поручено и в дальнейшем развивать в стране аквакультурные хозяйства.
Российская Газета: последние новости
Путин перенес церемонию вручений премий в связи с трагедией в Кемерове Медведев: Система неналоговых платежей должна быть прозрачной Антон Алиханов - о том, почему форум IPQuorum проходит в Калининградской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ223
Умерла Наталья Попович8
Названы гонорары Пугачевой и Галкина97
Вторая холодная война официально объявлена805
Названы попавшие под зеркальный ответ РФ страны77
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение