СМИ Великобритании: чаша терпения Запада переполнена, Кремль столкнется с последствиями

Покушение в Солсбери

Согласно «Телеграф» (29.03), отряд, осуществивший покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию , поставил под угрозу жизни его соседей и прохожих, когда разместил ядовитый газ у дверей дома жертвы. Доказательством этого полицейские эксперты считают то, что у входа в дом наблюдалась наибольшая концентрация «Новичка». В числе прочего был госпитализирован офицер полиции, первым прибывший на место преступления, — предположительно, причиной этому стало то, что он прошел в дом Скрипалей через парадный вход, где и отравился. Также следы газа были найдены в ряде других мест, включая ресторан и паб, которые успели посетить Скрипали.

Полиция огородила соседнюю с домом Скрипалей детскую площадку в качестве меры предосторожности на время расследования ( «Индепендент» , 29.03). Кроме того, были развернуты контртеррористические подразделения и отряды военных специалистов, которые изъяли все автомобили, использовавшиеся Скрипалями и их близкими.

Состояние Юлии Скрипаль стабилизировалось, но состояние ее отца все еще является критическим ( «Гардиан» , 29.03). Полное восстановление их здоровья практически исключено, и даже в случае выживания они навсегда останутся инвалидами.

Международная реакция

Джереми Корбина. «Телеграф» (27.03) написала об успехе Терезы Мэй , которая сумела продемонстрировать единство Великобритании с ее союзниками и опровергла мнение о том, что страна оказалась изолирована после Брексита. После того, как партнеры Лондона выразили солидарность в реакции на произошедшее в Солсбери и изгнали более сотни российских дипломатов, Мэй укрепила свое положение в парламенте и подорвала положение своего конкурента, главы партии лейбористов

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Кремль отреагировал на обвинения в покушении на Скрипалей «изнуряющим потоком лжи», и сравнил ситуацию с «Преступлением и наказанием», поскольку преступник всем известен, и единственной интригой является то, поймают его, или он сознается сам («Индепендент», 29.03). По мнению Джонсона, при осуществлении покушения Кремль недооценил последовавшую за ним международную реакцию: причиной международного резонанса вокруг произошедшего стала не только сама атака в Солсбери, но и предшествовавшие ей провокации и преступления российских властей.

«Гардиан» (26.03) объяснила изгнание российских дипломатов всеобщим возмущением стратегией гибридной войны, которую Путин осуществляет на территории Европы и США . Международная реакция — не просто выражение солидарности с Великобританией, но и ответ на попытки России вмешиваться в чужие выборы и хакерские атаки. Первое со времен Второй мировой войны применение химического оружия на территории Европы стало поворотным пунктом, переполнившим чашу терпения стран Запада, — теперь они решили продемонстрировать, что больше не намерены терпеть действия России. Несмотря на тесные связи между некоторыми европейскими странами и Москвой , они поступились своими практическими интересами и тем самым опровергли ожидания Путина, который рассчитывал на обычную неспособность европейцев договориться друг с другом.

Немецкие политики разделились во мнении относительно изгнания российских дипломатов, — многие представители партий с обоих концов политического спектра осудили решение Меркель, сочтя его преждевременным и указав на недостаток безусловных доказательств ответственности России за покушение (« Файнэншл таймс », 27.03). Это создает потенциальную угрозу попыткам Меркель сохранить единство в правительстве, и без того расколотом по вопросам беженцев и иммигрантов-мусульман.

Конфликт с Россией угрожает интересам Европы в энергетической сфере, — если отношения ухудшатся до того, что Россия решит перекрыть поставки газа, европейцы столкнутся с необходимостью искать альтернативные источники топлива по куда более высоким ценам («Телеграф», 24.03). Тем не менее, если это все же произойдет, последствия для России будут столь же тяжкими: когда Европа найдет новых поставщиков, Газпрому будет трудно вернуть потерянных клиентов, в настоящий момент являющихся главными потребителями российского газа. Хотя Кремль и пытается переориентироваться на Восток, Китай значительно меньше нуждается в газе, поскольку обладает обширными запасами дешевого угля.

Бывший посол Великобритании в Москве считает, что нынешняя враждебность между дипломатическими кругами двух стран пройдет в течение нескольких месяцев, поскольку и Москва, и Лондон нуждаются в сохранении контактов на высшем уровне («Индепендент», 24.03). То же касается и Европы в целом: есть слишком много областей, в которых Россия играет существенную для европейцев роль. Таким образом, западные политики должны твердо отвечать на российские провокации, но при этом не сжигать все мосты, — в ином случае необходимое восстановление отношений потребует куда больших сил.

«Файнэншл таймс» (26.03) процитировала критиков, считающих политику Трампа в отношении России «непоследовательной». Сначала он поздравил Путина с победой на выборах вопреки рекомендациям своих советников, а спустя несколько дней изгнал из США крупнейшее число российских дипломатов со времен холодной войны. Все это свидетельствует о противоречиях между самим президентом, дружественно настроенным по отношению к России, и его окружением; Трамп надеется на партнерские отношения с Москвой, но эти надежды разбиваются при столкновении с реальной угрозой со стороны Кремля.

Критика западной реакции на покушение

По мнению журналистки «Гардиан» (26.03), западные стереотипы о русских и неспособность различать российские власти и российский народ лишь способствуют Путину, поддержка которого среди населения России во многом основана на мифе о России как осажденной крепости. Когда западные СМИ возлагают вину за действия российской разведки на рядовых граждан страны, они превращают их во врагов, тем самым укрепляя положение Кремля.