Готовы ли мы воевать с Россией из-за покушения на Скрипаля?

В истории с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля по-прежнему много неясностей. Следствие продолжается, а версия о причастности России , хоть и повлекшая за собой серьезные дипломатические последствия, с технической точки зрения остается не более чем предположением. Намного интереснее посмотреть на реакцию на события в Солсбери в разных странах.

Во-первых, британцы молодцы, так как сумели получить поддержку от Евросоюза , который они покидают, кстати, ровно через год. Совет ЕС подписался под тем, что иные объяснения, кроме «российского следа», являются неправдоподобными. И это при том, что сам глава британской дипломатии Борис Джонсон объявил о 21 версии событий в Солсбери, о которых он узнал из российских государственных СМИ. Надо сказать, что не все из этих версий выглядят невозможной конспирологией.

Во-вторых, единства среди стран ЕС продемонстрировано не было. На уровне Евросоюза принято решение только об отзыве посла ЕС из Москвы для консультаций. 18 стран-членов (из 28) поддержали Великобританию высылкой от одного до четырех российских дипломатов. Зачинщиком здесь следует считать президента Франции Эммануэля Макрона , который захотел усилить свои позиции в Европе: он первым солидаризировался с британским премьер-министром Терезой Мэй в ее смелых, но неясных обвинениях Кремля. Интересно, что значительная часть стран ЕС не сочли возможным и далее портить отношения с Москвой.

В-третьих, для некоторых стран высылка дипломатов было способом решения внутриполитических проблем. Например, Дональд Трамп высылает из США 60 дипломатов сразу после поздравления Путина с победой на выборах и предложения организовать большую встречу со своим российским визави. Иначе говоря, дает одновременно два сигнала: России — о готовности сотрудничать, американцам — о том, что не стоит обвинять его в сговоре с русскими, благодаря вмешательству которых он, как считают некоторые, и стал президентом.

Швеция и Германии все еще интереснее. Сразу после высылки четырех дипломатов из России пришли новости о получении Газпромом полного пакета разрешений на строительство «Северного потока —2» на немецкой территории. Дипломатическая баталия здесь выглядит просто прикрытием для решения вполне конкретных экономических проблем. (В скобках замечу, что одобрить строительство газопровода должны еще Россия, Финляндия Дания .)

В-четвертых, поражает запредельный цинизм всех участвующих в данной истории сторон. Никого собственно не интересует, что случилось в Солсбери и почему данное преступление было совершенно столь нелепым способом. Демонизация нашего восточного соседа достигла таких высот, что никто не считает необходимым публично представлять какие-то доказательства его вины. Но возникает резонный вопрос: что далее? Готовы ли мы воевать с Россией из-за покушения на экс-агента Скрипаля или все дело в том, что мы хотим еще раз попытаться мотивировать россиян, и особенно их элиту, избавиться от только что переизбранного Путина? Если это так, то можно только удивиться качеству политической аналитики в странах ЕС — мы уже помогли российскому президенту переизбраться с рекордным результатом и, видимо, планируем еще больше укрепить его позиции в условиях экономической и политической блокады.