Прокуратура выявила нарушения земельного законодательства

Фото с ресурса uralskweek.kz Прокурор Киржачского района внес в администрацию представление об устранении нарушений земельного законодательства.

Надзорный орган признал допущенные главой района Михаилом Гориным нарушения при переводе земельного участка (на котором располагался бы мусорный полигон) из одного статуса в другой.

Фактически представление прокурора свидетельствует о том, что глава администрации Горин превысил свои должностные обязанности, лоббируя интересы инвестора.

Прокурор района потребовал безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению нарушений. Также надзорное ведомство требует привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях закона.

Напомню, что в конце февраля, инициативная группа,

выступающая против строительства мусорного объекта побывала на личном приеме у прокурора Владимирской области Игоря Пантюшина, который поручил разобраться

с данным обращением районному прокурору.