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Прокуратура выявила нарушения земельного законодательства
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Прокуратура выявила нарушения земельного законодательства 

ТВ-МИГ 32 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса uralskweek.kz  Прокурор Киржачского района внес в администрацию представление об устранении нарушений земельного законодательства.
Надзорный орган признал допущенные главой района Михаилом Гориным нарушения при переводе земельного участка (на котором располагался бы мусорный полигон) из одного статуса в другой.
Фактически представление прокурора свидетельствует о том, что глава администрации Горин превысил свои должностные обязанности, лоббируя интересы инвестора.
Прокурор района потребовал безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению нарушений. Также надзорное ведомство требует привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях закона.
Напомню, что в конце февраля, инициативная группа,
выступающая против строительства мусорного объекта побывала на личном приеме у  прокурора Владимирской области Игоря Пантюшина, который поручил разобраться
с данным обращением районному прокурору.
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