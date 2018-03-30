Кто виноват в банкротстве крупной торговой сети «СТРОЙДЕПО»?

Десятки исков от российских производителей. Многомиллионные убытки.

До недавнего времени в 15 городах России население покупало строительные материалы в недорогих магазинах «СТРОЙДЕПО». Основными поставщиками были многочисленные российские производства. И хотя одним из учредителей «СТРОЙДЕПО» является Григорий Кожемякин , сооснователь известной обанкротившейся сети «Старик Хоттабыч» (по данным CМИ, еще и увлекающийся романами Сергея Лукьяненко , например, «Стройка века»), — это никого не насторожило. «Бывает, что бизнес прогорает, однако мы и предположить не могли, что все повторится», — полагает Герман Гусин, генеральный директор АО «ГЛИМС-ПРОДАКШН».

Вплоть до июля 17-го «СТРОЙДЕПО» стабильно оплачивало отгрузки товара, пусть и с отсрочкой платежей. «Покупатель-сеть диктует свои правила игры, которым мы вынуждены следовать, — объясняет Гусин. — С августа платежи поступать перестали. „СТРОЙДЕПО“ начало выдавать чеки от других компаний, работавших по агентским договорам. Нам обещали со временем погасить задолженность, но мы так этого и не дождались. Неужели это означало, что компания готовится к банкротству?».

18 июля генеральным директором становится Дмитрий Шевченко , недавно участвовавший в процедуре ликвидации другой компании. Сотрудники магазинов «СТРОЙДЕПО» сообщали, что, распродав весь товар, они перечисляли все средства сразу в головной офис компании в Московской области . Что же получается, торговая сеть и не оплачивает товар, и не возвращает его назад, потому что распродала?

«Мы еще с зимы заподозрили неладное, а в августе одномоментно руководство «СТРОЙДЕПО» потребовало отозвать всех мерчендайзеров», — вспоминает Виктор Антончик, мерчендайзер «ГЛИМС», Белгород

Однако вызывает вопрос, действительно ли было так плачевно положение ритейлера — на данный момент «СТРОЙДЕПО» не имеет задолженностей перед банками. Получается, ритейлер должен только поставщикам?

В последние месяцы многочисленные пострадавшие массово обращаются в судебные и иные органы в надежде на защиту своих прав и законных интересов.

«В настоящее время у нас на рассмотрении в Арбитражном суде находятся три иска к АО ​«СТРОЙДЕПО». По двум из них судом первой инстанции приняты решения о взыскании в нашу пользу более 7 млн рублей, однако ответчик подал на апелляцию. К сожалению, мы были вынуждены отказаться от новых проектов. Если поставщики не получат назад своих денег, то и государство потеряет в бюджет тоже большую сумму», — говорит Дмитрий Киселев , генеральный директор ООО ​​«Стройсеть Поставка​​».

Однако, помимо самих поставщиков, среди заявителей, обратившихся с исками к АО «СТРОЙДЕПО», фигурирует и некая компания «Фуллертон Трейдинг Пте Лтд» ( Сингапур ), с суммой исковых требований — более 520 млн рублей, а также ООО «Т. Д. Белый орел», с суммой свыше 40 млн рублей.

Случайно ли, что Генеральным директором и единственным учредителем последней является Кашин А. А., также являющийся соучредителем Кожемякина в ООО «ЛИГВЭСТ»? Этот же Кашин А. А. и сам обратился с иском к АО «СТРОЙДЕПО», сумма требований превышает 40 млн рублей. Таким образом, намеренно или нет, но и без того внушительная кредиторская задолженность еще возрастает.

Сам же Кожемякин продолжает вести дела, и, возможно, именно для этой цели в 2017 году стал участником десятка новых компаний, специализирующихся на управлении недвижимостью.

И лишь недавно правоохранители, изучив представленные им материалы, содержащие многочисленные факты и обстоятельства произошедшего, все-таки возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 ч. 4 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере.