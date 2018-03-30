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Приднестровье хочет стать Россией на правах автономной республики
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Приднестровье хочет стать Россией на правах автономной республики 

360tv.ru 35 минут назад
Президент Приднестровья (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что республика стремится войти в состав РФ на правах автономного субъекта. Несмотря на то, что в регионе три официальных языка: молдавский, русский и украинский, большая часть местных жителей — россияне. Об этом сообщило РИА ФАН.
Были созданы все условия для жизни в многонациональном государстве, где никто тебя не делит по этнической принадлежности, где не существует понятия «национальных меньшинств»
— Вадим Красносельский.
Он добавил, что конфликты, которые возникают между ПМР и Молдавией связаны не со становлением Приднестровья самостоятельным государством. Они вызваны «слепым нежеланием Республики Молдова признать право приднестровского народа на самоопределение и неумение вести с нами цивилизованный диалог».
Журналистку телеканала НТВ Ираду Зейналову не пустили в Молдавию, где она планировала взять интервью у главы республики Игоря Додона. По словам представителей местной пограничной службы, телеведущая прибыла в Кишинев из Стамбула и не смогла документально подтвердить цель своего визита. Бывший посол Молдавии в  и Совете Европы, политолог Алексей Тулбуре пояснил, что стоит за действиями молдавских пограничников.
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