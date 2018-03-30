Приднестровье хочет стать Россией на правах автономной республики

Президент Приднестровья (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что республика стремится войти в состав РФ на правах автономного субъекта. Несмотря на то, что в регионе три официальных языка: молдавский, русский и украинский, большая часть местных жителей — россияне. Об этом сообщило РИА ФАН.

Были созданы все условия для жизни в многонациональном государстве, где никто тебя не делит по этнической принадлежности, где не существует понятия «национальных меньшинств»

— Вадим Красносельский.