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Правозащитник Александр Брод: кубанские оппозиционеры дезинформируют СМИ
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Правозащитник Александр Брод: кубанские оппозиционеры дезинформируют СМИ 

АиФ — Юг 49 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод прокомментировал итоги инспекции региона.
«Кубань — развивающийся, динамичный край. Я к вам ехал через два соседних региона. Никого не хочу обижать, но контраст разительный. У вас отличные дороги, развитая инфраструктура, населенные пункты на подъеме. Думаю, и сами жители Кубани осознают, что уровень жизни и развития у вас выше, чем в ряде других регионов», — сказал Александр Брод.
Вместе с тем, он признал наличие в Краснодарском крае нескольких проблем, которые копились годами. Это, к примеру, вопросы земельных отношений. При этом он отмечает, что в ходе встречи с НКО и жителями края губернатор Вениамин Кондратьев и его команда продемонстрировали открытость, готовность к диалогу и решению проблем.
«С большим сожалением отмечу, что в регионе есть представители оппозиции, которые не всегда объективно информируют СМИ и федеральных правозащитников о происходящем, работают на самопиар, выполняют заказы определенных политических и экономических групп. Задача федеральных правозащитников, краевого СПЧ и региональной Общественной палаты заключается в объективной оценке проблематики без всякой конъюнктурщины и политических пристрастий», — цитирует Брода портал «Ясно».
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