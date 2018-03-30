Мэрия завершает подключение освещения в «Городе солнца»

Окончание процедуры приемки электрооборудования в муниципальную собственность планируется в апреле.

Специалисты участка наружного освещения муниципального предприятия «Петрозаводские энергосистемы» завершили техническое освидетельствование сетей наружного освещения в жилом комплексе «Город Солнца», включающих опоры 46 светильников и их инфраструктуру. Об этом сообщили в мэрии Петрозаводска.

Организация-застройщик предоставила в администрацию города необходимые документы, после чего сразу же была начата процедура оформления оборудования в муниципальную собственность. 29 и 30 марта на линии наружного освещения производятся испытания. Она была временно запитана энергией, проверена исправность светильников и иные параметры электросети,

— сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Завершение передачи электрооборудования в собственность города ожидается в конце апреля. Также ведется работа по включению новой электросети в муниципальный контракт на осуществление энергоснабжения. Эксплуатацией и обслуживанием участка наружного освещения в микрорайоне займется МУП «ПЭС».