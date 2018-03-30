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Мэрия завершает подключение освещения в «Городе солнца»
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Мэрия завершает подключение освещения в «Городе солнца» 

Карельские вести 17 минут назад
Фото: Карельские вести
Окончание процедуры приемки электрооборудования в муниципальную собственность планируется в апреле.
Специалисты участка наружного освещения муниципального предприятия «Петрозаводские энергосистемы» завершили техническое освидетельствование сетей наружного освещения в жилом комплексе «Город Солнца», включающих опоры 46 светильников и их инфраструктуру. Об этом сообщили в мэрии Петрозаводска.
Организация-застройщик предоставила в администрацию города необходимые документы, после чего сразу же была начата процедура оформления оборудования в муниципальную собственность. 29 и 30 марта на линии наружного освещения производятся испытания. Она была временно запитана энергией, проверена исправность светильников и иные параметры электросети,
— сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.
Завершение передачи электрооборудования в собственность города ожидается в конце апреля. Также ведется работа по включению новой электросети в муниципальный контракт на осуществление энергоснабжения. Эксплуатацией и обслуживанием участка наружного освещения в микрорайоне займется МУП «ПЭС».
По материалам: ptzgovorit.ru
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