Проект благоустройства фрагмента парка Братеево получил бронзу на Международной студенческой конференции

Студент факультета садоводства и ландшафтной архитектуры РГАУ МСХА Реваз Майсурадзе занял третье место в Международной студенческой научно-практической конференции с проектом по благоустройству парка Братеево. Заседания завершились в четверг, 29 марта.

Участниками секции «Ландшафтная архитектура» стали более 20 человек образовательных программ бакалавриата и магистратуры университетов России Китая . Студенты пекинского университета подготовили презентации на тему преемственности между мировым наследием и современной ландшафтной архитектурой, а бакалавры РГАУ МСХА выступили со своими проектными предложениями по теме дипломов. Реваз Майсурадзе презентовал проект благоустройства парка Братеево по теме «космос»:

— От моего дипломного руководителя поступило предложение сделать проект благоустройства в теме космоса. Думаю, что при такой теме у многих возникнут мысли о спутниках, ракетах, кометах, звездах и планетах, поэтому такой вариант поначалу показался мне скучным и предсказуемым, — признается Реваз. — Однако я хорошо знаком с мифологией, поэтому добавил к космической теме еще и мифологическую. Основная идея моего проекта в том, чтобыспроектировать площадки в виде планет, оформление которых связано не только с научными фактами, но также с мифологическими данными, по которым планетам соответствуют различные божества.

По проекту Реваза, тематика площадок будет дополнительно задана за счет свойств и характеристик божеств. Например, Марсу как богу войны, можно отвести спортивную площадку, оформив ее в красных тонах и подобрав соответствующую символику.

— Нептуну отвести фонтан и водные растения, а Венере фрагмент с ароматными и красивоцветущими растениями и многообразием красок, — добавил Реваз.

Напомним, на портале «Активный гражданин» проходит голосование за проекты благоустройства парков в Печатниках и Люблино.

План благоустройства

Фото предоставил Реваз Майсурадзе.