Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». УрФО. Выпуск № 393

Студентов челябинского ЮУрГУ переводят в УрФУ

Слухачи обсуждают, что студентов челябинского ЮУрГУ, обучающихся на специальности «Инноватика», переводят в УрФУ. Ранее ряд специальностей и направлений челябинского университета не прошли государственную аккредитацию. Студенты, обучающиеся на специальности «Инноватика», уже якобы готовятся к переезду в Екатеринбург и планируют продолжить обучение в Уральском федеральном уже в ближайшие несколько недель.

Комментарий: идут переговоры

«Уральский федеральный университет получил запрос о переводе студентов Южно-уральского госуниверситета. Сейчас проходят переговоры с целью уточнения деталей и проведения процедуры согласно требованию соответствующих нормативных актов», — прокомментировал ситуацию «ФедералПресс» пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский.

Визит сотрудников ОБЭП в профком КГОКа «заказан» руководством «Евраза»

28 марта в профком Качканарского горно-обогатительного комбината (предприятие «Евраза») наведались сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Качканара. Мероприятия были связаны якобы с налоговыми нарушениями в кассе взаимопомощи. Слухачи связывают визит силовиков с конфликтом местного профсоюза и руководства КГОКа. Поговаривают, что руководство комбината даже могло как-то поспособствовать этой проверке.

Комментарий: мы давно как кость в горле

«Да, мероприятия проходили. Они изъяли документы по кассе взаимопомощи. Они по анонимке уже в позапрошлом году проверяли эту кассу. Сейчас ссылаются, что налоговая сказала проверять. У нас эта касса уже 12 лет, и налоговая инспекция нас проверяет каждый год, никогда никаких нареканий и замечаний не было. Я однозначно говорю, это заказ «Евраза» на профсоюзную организацию «Качканар-Ванадий». Мы давно как кость в горле у «Евраза»: мы требуем повышения зарплаты, нормальных условий труда, обновления оборудования. Ликвидировать профсоюзную организацию — задача номер один для «Евраза», — прокомментировал ситуацию «ФедералПресс» председатель местного профсоюза Анатолий Пьянков.

Свердловчане могут остаться без вербного воскресенья

Ходят слухи, что служители храмов Свердловской области сбились с ног в поисках вербы, так необходимой для праздничных служб в вербное воскресенье. Последние недели погода жителей Среднего Урала не балует: на улице холодно, снежно и ветрено. Почки деревьев и не думали распускаться. А до вербного воскресенья остается пара суток. В этот день в храмы региона придут тысячи верующих, и каждый захочет унести с собой веточку вербы.

Комментарий: добывали вербу с верой и молитвой

«На самом деле, с верой и молитвою ходили и добывали вербу. На одном из богослужений даже владыка Евгений (викарий екатеринбургской епархии) заметил, что монахи обители постарались: пробиваясь через сугробы в лесу подготовили вербочки с любовью, верой и молитвой. Вербное воскресенье состоится, мы к празднику готовы», — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова

Пенсионеров Екатеринбурга поблагодарили за участие в выборах, на которые они не пошли

Слухачи обсуждают, что пенсионеры Екатеринбурга массово получили странное СМС. Якобы в сообщении от InfoER их благодарят за участие в президентских выборах следующей фразой: «Спасибо. Ваш голос был важен. Сильный президент — сильная Россия !». Сплетники обсуждают, что большинство людей преклонного возраста, кому пришло подобное СМС, на самом деле на избирательные участки не ходили. Судачят, что адрес отправителя намекает на партию «Единая Россия»

Комментарий: не причастны

«Региональное отделение к этому событию не причастно абсолютно. У нас нет никаких систем, которые могли бы рассылать такие массовые СМС. Просто нет такого ресурса», — объяснили корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе свердловского регионального отделения партии «Единая Россия».

Горадминистрация не ведет переговоров с AVS Group за здание ДК «Химмаш»

Ходят слухи о том, что мэрия Екатеринбурга не ведет переговоры с AVS Group за здание ДК «Химмаш», вопреки ранее озвученной информации. Напомним, AVS Group решила построить вместо дворца культуры две жилые высотки, однако против выступили родители детей, занимающихся в ДК. На днях появилась информация, что горадминистрация предложила AVS Group другую площадку под застройку взамен сохранения дворца культуры.

Комментарий: переговоры ведутся с областными властями, город ни при чем В инвестиционной компании AVS Group корреспонденту «ФедералПресс» пояснили, что никаких переговоров с администрацией города не ведется, вопрос решается на уровне региона: «Компания AVS Group в настоящее время ведет переговоры с руководством Свердловской области по ДК „Химмаш“. Детали не раскрываем, так как окончательное решение пока не принято».

Депутата Чебыкина то ли задерживала, то ли допрашивала ФСБ

Ходят слухи, что минувшие выходные, 24–25 марта, депутат ЗСО Владимир Чебыкин провел, беседуя со следователями ФСБ: по неофициальным данным, парламентарий был задержан в пятницу, 23 числа, а домой вернулся только вечером воскресенья. Официально силовики и сам Чебыкин не подтверждают факт задержания. Однако источники в правоохранительных органах полагают, что депутат может быть причастен к истории с МУП «ЧКТС»: либо к делу экс-сити-менеджера Сергея Давыдова , либо к истории с откатами за подключение к тепломагистрали новых объектов. Еще говорят, что Чебыкин заинтересовал силовиков не как партнер Давыдова, а сам по себе, как владелец ООО «ТЭСИС», поставщика тепла в ряде муниципалитетов Челябинской области. «Раз Чебыкин спокойно вернулся домой, значит, дал в ФСБ удовлетворившие всех показания», — делают вывод слухмейкеры.

Комментарий: кто ж меня посадит?

Владимир Чебыкин отрицает сам факт задержания, однако подтверждает, что правоохранительные органы интересуются его делами. «По делу Давыдова от меня наконец отстали, — сообщил он „ФедералПресс“. — Теперь всем очень интересен механизм образования тарифов на тепло. Вообще правоохранительные органы мною интересуются регулярно: ведь даже районного депутата посадить любому следователю лестно, а уж областного — это точно новая звездочка на погоны!».

Говорят, в ходе президентской кампании в Металлургическом районе Челябинска сменили кураторов выборов 18 марта из числа депутатов. Причем руку к этим манипуляциям приложил депутат Госдумы Владимир Бурматов, который «поставил в ружье» и партийные структуры, и местный депутатский корпус, и общественные организации. «Вероятно, это дало свой эффект, и именно поэтому район-аутсайдер в этот раз оказался в лидерах по явке и результатам голосования», — говорят источники «ФедералПресс». При этом ходят разговоры, что Бурматов добился отстранения от избирательной кампании еще и областных депутатов Константина Захарова , за отпуск перед выборами, и Владимира Чебыкина, за наличие вопросов со стороны силовиков. Хороший результат сыграл на руку и депутату Гордумы Юрию Панову . При этом в Тракторозаводском районе показатели оказались не так хороши. За кампанию там отвечала глава района Галина Гаврилова, которая отказалась от помощи Бурматова. В итоге, судачат, госдумовец получил карт-бланш на формирование собственного депутатского пула на предстоящих в 2019 году выборах районного собрания.

Комментариев нет Южноуральские ТРК «проваливают» проверку на пожаробезопасность

Представители торговых комплексов Челябинской области начали использовать трагедию в Кемерове в целях рекламы своих объектов. Пользователи социальных сетей заметили, что в городах, особенно небольших, стали появляться объявления о том, что тот или иной ТРК обладает лучшей системой защиты от пожаров. В ответ тут же активизировались и конкуренты, которые начали распространять сообщения о том, что где-то не открываются эвакуационные выходы, а где-то не работают сирены и системы дымоудаления и пожаротушения. Такая история вышла на днях с одним из крупных торговых центров Магнитогорска . Говорят, пиар-технологов вовсе не смущает первоначальный повод для обсуждения условий оснащенности коммерческих объектов с массовым пребыванием людей.

Комментарий: рано делать выводы

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области «ФедералПресс» заявили, что проверки в торгово-развлекательных комплексах только начались и никаких выводов пока нет. «Как правило, торговые комплексы — это достаточно крупные объекты, их проверить за один день не представляется возможным. Когда проверки закончатся, их результаты будут выставлены на всеобщее обозрение. 4 апреля состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которое будут приглашены представители тех комплексов, где есть нарушения, и в присутствии губернатора они будут отвечать за то, что происходит на их объектах», — прокомментировал представитель пресс-службы регионального управления МЧС Михаил Юрин.

Роспотребнадзор нашел креативный метод избавиться от залежалых вакцин

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области на этой неделе обратилось к мусульманам Южного Урала с призывом сделать прививки против менингита и сезонного гриппа. Заявление адресовано верующим, которые летом 2018 года планируют совершить хадж в Саудовскую Аравию . Скептики заподозрили контрольное ведомство в попытке избавиться от не пригодившихся минувшей зимой запасов вакцины против гриппа.

«В феврале в Челябинской области так и не случилась традиционная для конца зимы эпидемия гриппа и ОРВИ, — объясняют свою позицию источники в медицинских кругах. — Но к ней ведь готовились, сделали запасы вакцины, потратили деньги. Теперь пытаются хоть так применить лекарство, чтобы оправдать израсходованные средства».

Комментарий: паломники не помогут

В Роспотребнадзоре озвученную версию считают домыслами. «Паломничество в Саудовскую Аравию происходит ежегодно, и каждый год мы предупреждаем отправляющихся в хадж граждан о строгих санитарных правилах королевства, — сообщили „ФедералПресс“ в аппарате ведомства. — В любом случае, число паломников еще никогда не превышало полутора сотен человек, так что потратить на них всю вакцину нереально. К тому же, главную опасность для совершающих хадж представляют собой менингит и заболевания желудочно-кишечного тракта, о чем мы и говорим в обращении к верующим».

Депутаты-болельщики требуют увеличить финансирование «Трактора»

Успех хоккейного клуба «Трактор», одержавшего серию побед в Восточной конференции КХЛ, всколыхнул интерес к команде не только рядовых, но и высокопоставленных болельщиков. Даже депутаты ЗСО — поклонники хоккея вдруг вспомнили про клуб, в последние годы вызывавший лишь критику. В кулуарах заксобрания обсуждают необходимость пересмотреть направленные на спорт статьи регионального бюджета, чтобы закрепить успех «Трактора» рублем. Источники сообщают, что соответствующее предложение уже высказывалось спикеру регионального парламента Владимиру Мякушу и губернатору Борису Дубровскому

Комментарий: видно будет

«Пусть предложение проработает профильный комитет, — полагает председатель заксобрания Владимир Мякуш. — В ближайшее время состоится его заседание, будет приглашен министр спорт Леонид Одер , там и будем обсуждать финансирование «Трактора».

В Красноармейском районе готовится «дворцовый переворот»

Слухмейкеры в Красноармейском районе уверены в скорой отставке главы администрации Лазурненского сельского поселения Виталия Кашицина. Под угрозой также и глава района Юрий Сакулин . «Сакулин подставился еще осенью, затянув вход в отопительный сезон, Кашицин зимой вызвал интерес правоохранительных органов сотрудничеством с бывшей собственной фирмой, — уверен эксперт, близкий к администрации района. — Сыграл свою роль и скандал с насилием над воспитанниками Лазурненского интерната. И если судьбу Юрия Сакулина будет решать губернатор, то с Кашициным уже попрощались даже местные депутаты: на последнем заседании они не приняли отчет главы и поставили Кашицину неуд».

Комментарий: и правда, «двойка»

Связаться с Виталием Кашициным не удалось. Однако в администрации Красноармейского района «ФедералПресс» подтвердили, что сельские депутаты отказались принимать отчет главы села. О перспективах Кашицина и Сакулина в администрации говорить не пожелали.

Главе Миасса грозит удар в спину от ближайшего помощника

Обыски и задержание руководителя отдела дошкольного образования Миасса Татьяны Биевой породили новую волну слухов о скорой отставке главы Миасса Геннадия Васькова . На этот раз оппозиция вспомнила, что пристрой к детскому саду, приобретенный, по версии следствия, по завышенной цене, открывал помощник мэра Тадий Уминский, неофициально курирующий социальную сферу города. «Уминский в день обысков из администрации просто сбежал, а после сидел и работал допоздна, — сообщает источник „ФедералПресс“. — В мэрии уже поговаривают, что он пишет явку с повинной и за то, чтобы избежать уголовного преследования, готов раскрыть силовикам настоящую роль Васькова в истории с незаконным выделением муниципальных земель. Словом, мэра уже готовы предать самые близкие люди».

Комментарий: да кому он нужен?!

следственном управлении СК РФ региона не подтверждают интерес следствия к фигуре Уминского. Опрашивать его или привлекать хотя бы в качестве свидетеля, по неофициальным данным, не планируется. «Если уж следовать теории заговора, то нам надо заодно привлекать к ответственности и депутата ЗСО Александра Журавлева , — отметил источник в СКР. — Ведь этот детский сад они с Уминским открывали вместе. Что касается дела о земле в Сыростане, то вряд ли Уминский будет полезен: он тогда еще не работал в администрации и не был близок с Васьковым».

Западная Сибирь

Тобольские власти могли забыть об огнеопасной школе и детском садике

Когда в Тюмени сгорел жилой дом из-за горючей обшивки — была проверка. В Тобольске тогда обнаружилось пять зданий с огнеопасной обшивкой, в том числе школа и детский сад. Но сегодня все внимание переключилось на торговые центры, а про школу и садик все забыли, судачат горожане. Они считают, что такие перескоки с одного на другое могут грозить серьезными последствиями.

Комментарий: работу ускорим

Глава города Тобольска Владимир Мазур заявил, что об огнеопасной обшивке помнит: «В отношении выявленных объектов работа ведется. Она будет ускорена. Сейчас стоит вопрос о смете».

Комарова проводит консультации по своему дальнейшему будущему

Затянувшееся (и ничем особо не объясненное) отсутствие Натальи Комаровой в Югре в поствыборную неделю дало повод для многочисленных слухов в округе. У наблюдателей до сих пор нет единого мнения о том, чем занималась глава региона в течение всей недели: пресс-служба правительства так и не дала четкого объяснения на повисший в воздухе вопрос. Однако, по наиболее устойчивой версии, в поездке Наталья Комарова проводила консультации по своему дальнейшему будущему как политика.

«Собственно, слухи о вероятной ротации губернаторов после президентских выборов ходили весь прошлый год, Комарову стабильно называют одним из кандидатов на вылет. После публикации различных данных общественного мнения, особенно в сравнении с соседями, эта мысль уже не кажется таким уж бредом», — говорит собеседник агентства.

Тем временем слухи о ротации губернаторского корпуса муссируются все активнее. Пройдет она, как предполагается, в конце мая.

Комментариев нет Автор видеозаписи отдыхающих в день траура чиновников просто обиделся

Видеозапись, на которой видно торжество сотрудников тобольского центра культуры в ресторане, состоявшееся в день траура, очевидец сделал просто из обиды на то, что его самого не пустили в заведение. Из-за обслуживания закрытого мероприятия оно было некоторое время закрыто для других посетителей. Автор видео собирался пообедать в ресторане, но получил отказ. Он обиделся, сделал запись на видеокамеру телефона и выложил ее в сеть.

Комментариев нет В этом году оленей продолжат «убивать» вакцинацией

На Ямале началась вакцинация оленей от сибирской язвы. Между тем владельцы этих животных подняли тему, которая активно звучала в прошлом году: вакцина сама по себе вредна для оленей, а в некоторых случаях даже убивает их. Оленеводы недовольны, что они не могут отказаться от вакцинации. Ходят даже слухи, что животным специально делают эту «убийственную» прививку, чтобы сократить их численность.

Комментарий: олени могут чувствовать слабость

«После вакцинации олени могут чувствовать слабость, это нормально, — сообщил ветеринарный врач, специалист по оленеводству Андрей Подлужнов. — Вакцина — живая бактерия, хотя и сильно ослабленная. Есть правила, каких животных можно прививать, а каких — нет. Больных, слабых и истощенных оленей нужно оставлять на потом. Несмотря на то, что вакцину проводят второй год подряд, переносить проще ее олени не будут».

Бывший директор Технопарка Югры может возглавить вуз Недавно освобожденный от должности директор «Технопарка высоких технологий» Виталий Рыжаков , скорее всего, вернется на прежнее место работы — в Сургутский государственный университет. Надо сказать, что до своего отъезда в Ханты-Мансийск Рыжаков занимал должность проректора по внешним связям и развитию. Источники сообщают, что Рыжаков может возглавить Политехнический институт СурГУ. В начале марта закончился контракт с его прежним руководителем профессором Валерием Галкиным, который руководство вуза не стало продлевать. При этом сами сотрудники Политеха назвали такое решение катастрофой для института. В пользу возможного назначения на эту должность Виталия Рыжакова говорит и его бэкграунд: окончил Томскую государственную академию систем управления и радиоэлектроники по специальности «Промышленная электроника», является кандидатом физико-математических наук, ранее в СурГУ курировал инновационную сферу.

Комментарий: не лучшее время для возвращения

«Сейчас в университете происходит настоящая вакханалия, там возникло сразу несколько группировок, противостоящих ректору Сергею Косенку. В том числе и в Политехническом институте. Поэтому любому человеку, который сейчас станет его руководителем, будет непросто. Скажем так, если решение по Рыжакову уже принято, то он выбрал не самое лучшее время для возвращения в список руководства», — говорит один из сотрудников университета.

Опального депутата выгнали из предпринимательского сообщества

Одно из тюменских объединений предпринимателей рассталось с депутатом-бизнесменом, который в рамках дискуссионной площадки слишком рьяно пропагандировал политические взгляды, а также поднимал вопросы идеологии и религии, тем самым внося раздор и смуту в ряды тружеников развитого капитализма. Они сошлись на том, что в рамках дискуссий следует обсуждать исключительно профессиональные вопросы, политику оставить политикам, а проповеди — священнослужителям. О реакции депутата пока неизвестно. По некоторым данным, этим депутатом является Игорь Ракша.

Комментарий: общение должно быть полезным

Понятно, что душа у каждого за Родину болит, но то, что общение скатилось к политике, приводит к пикировкам, говорит один из инициаторов изгнания. «Это не делает лучше нас и наши бизнесы. Поэтому предлагаю оставаться в рамках полезного делового общения», — сказал предприниматель.

В Югре возмущены наплевательским отношением Филипенко-младшего к детищу отца

Прогнозируемый вылет хоккейного клуба «Югра» из числа участников Континентальной хоккейной лиги стал одним из главных поводов для слухов на этой неделе. Точнее, поведение руководства клуба в кризисной ситуации. Так, югорских фанатов возмутило практически полное безразличие нынешнего директора клуба Василия Филипенко к судьбе команды.

«Какой-то сюр. Проходит заседание совета директоров КХЛ по поводу исключения клуба — а Филипенко туда даже не соизволил приехать. Говорит, мы сделали что могли, это бы ничего не дало. Ну вы хотя бы попытайтесь. «Лада», вон, попытались, да, не вышло, но они хотя бы бились за команду до конца. А тут людям вообще просто наплевать, что происходит: он только руками разводит и посмеивается, все ответы — «подумаем, порешаем». Развалили все возданное за годы — и рады», — возмущаются болельщики.

Комментариев нет Тюменцы боятся ходить в кино

По слухам, на этой неделе горожане отменяли множество броней на кинобилеты. Людей напугала трагедия в Кемерове, и они решили пожертвовать своими планами — лучше остаться дома, но не провоцировать нервного потрясения.

Комментарий: речь идет о будних днях

В кассах некоторых крупных тюменских кинотеатров подтвердили факт возвратов и большое количество доступных билетов. Возможно, выборка недостаточно показательна, так как речь идет о будних днях. Но в любом случае обычного количества посетителей кинозалы не получили.

Строителя, забравшегося на подъемный кран из-за неполученной зарплаты, депортируют

По слухам, строитель из ближнего зарубежья, который угрожал спрыгнуть с подъемного крана в Тюмени, если ему не выплатят долги по зарплате, будет депортирован. После того, как его сняли с высоты, рабочего забрала миграционная служба. Так как у него якобы нет документов, службе придется депортировать его в родную страну.

Комментарии: идет расследование

В полиции и следственном комитете пока не дают никакой информации относительно этого эпизода, ссылаясь на продолжение проверки.

Айпин торгуется за новый пост

Очередная попытка вице-спикера думы Югры Еремея Айпина протолкнуть закон о региональном уполномоченном по правам коренного населения ожидаемо не увенчалась успехом. «Непонятно, на что Еремей Данилович вообще рассчитывал, если на закон уже было подготовлено отрицательное заключение. Судя по всему происходящему, он окончательно утратил все свои позиции, и сейчас идет некий торг», — говорят в кулуарах.

Комментарий: хочет напомнить о себе

«Вся вот эта возня — видимо, просто попытка напомнить о себе и имеющихся амбициях — например, о желании занять пост этого самого уполномоченного», — рассуждает один из собеседников.

Шувалов сдаст своего заместителя

Несмотря на то, что Сургут показал на президентских выборах неплохую явку (чего и требовали от муниципалитетов региональные власти), недовольство губернатора работой команды Шувалова никуда не делось. Даже при посещении 18 марта избирательных участков Наталья Комарова воздержалась от похвалы, отметив, что в своих оценках будет опираться на мнение людей. Однако сейчас в информационное поле муниципалитета возвращаются конфликтные вопросы с участием администрации, на которые накануне выборов был поставлен блок. Многие из них связаны с заместителем главы города Алексеем Жердевым, у которого в Сургуте сложился устойчивый имидж человека, преследующего на своей должности только свои бизнес-интересы. В последнее время в администрации Сургута ходят упорные слухи, что ради сохранения собственного кресла Шувалов отправит неугодного зама в отставку. Получится ли при этом у градоначальника остаться при должности — вопрос, но, как рассказывают источники, Шувалов намерен удержаться на месте главы как минимум до июля, пока не пройдут все конкурсы по определению подрядчиков на ремонты.

Комментарий: избавиться от Жердева мэру «рекомендовали»

«Не секрет, что Жердев вмешивается во все отрасли, даже те, куратором которых он не является по своим должностным обязанностям. В городских элитах сложилось мнение, что именно Жердев является реальным «хозяином города», в то время как Шувалов исполняет только представительские функции. Надо думать, что губернатор в курсе этого и со своей стороны должна как-то реагировать. Не исключено, что в приватных разговорах Шувалову было настоятельно рекомендовано избавиться от одиозного зама», — полагает источник, близкий к политическим кругам региона.

Жириновский раскритиковал югорское отделение ЛДПР за провал на выборах

По слухам, югорские лидеры ЛДПР получили серьезнейший нагоняй от главы партии Владимира Жириновского. Причиной для критики работы партийцев, рассказывают сплетники, стали результаты оппозиционера в регионе на президентских выборах.

«Вольфович просто уничтожил все партийное руководство за достигнутые показатели. 6,2% за Жириновского, чуть ли не вдвое уступили Грудинину — ну это просто смешно. Претензии, в принципе, одни — отсутствие работы по округу со стороны партии. Непонятно, будет ли что-то меняться теперь, но люди в ожидании перемен», — рассказывает собеседник.

Он же подчеркивает, что, по всей видимости, именно претензиями со стороны партийного руководства объясняется крайне активная деятельность, которую либерал-демократы развернули в ходе последнего заседания думы округа.

Комментариев нет В нижневартовских ТЦ прячут утюги

В торговых центрах Нижневартовска предпринимателей попросили спрятать утюги, чайники и холодильники, пока идут прокурорские проверки. Потом все можно вернуть на место. Сотрудники магазинов говорят, что администрация ТЦ всегда закрывала глаза на правила техники пожарной безопасности, прямо запрещающие использование чайников в подсобных помещениях магазинов, а после событий в Кемерове «попросили спрятать все, пока проверки не закончатся», разрешив все вернуть на место, «когда все забудут».

Комментарий: это не так «Мы никогда не разрешали арендаторам использовать чайники и холодильники в своих подсобках, но они их прячут. Мы же не можем переворачивать все вверх дном, чтобы искать их! В этот раз мы им просто напомнили о запрете и, конечно, не разрешали все вернуть на место после окончания шумихи», — рассказали агентству в одном из торговых центров.

Против судьи из Березовского района выступили коллеги

Достаточно редкий случай в практике югорского парламента — отказ в согласовании мирового судьи — ожидаемо стал поводом для слухов. Напомним, накануне в ходе заседания окружного парламента депутаты проголосовали против назначения Татьяны Нарановой на пост мирового судьи судебного участка № 1 Березовского судебного района сроком на три года. Отметим, днем ранее аналогичную точку зрения высказал комитет по законодательству, вопросам госвласти и местному самоуправлению.

Комментарий: было коллективное обращение

Как рассказывают сплетники, поводом для отказа Нарановой стало коллективное обращение работников судов Березовского района. «В адрес думы прислали письмо за подписью целого ряда сотрудников, которые высказались против назначения Нарановой: то ли за ней водятся какие-то грехи, то ли она просто не соответствует должности», — рассказывает собеседник.

Шевчук в Югре рассказал стих про Путина

Долгожданный визит легендарного музыканта Юрия Шевчука в Югре не обошелся без курьезов. Как рассказывают посетители концерта в Ханты-Мансийске, в одной из секций артист, славящийся своим критическим отношением к власти, не удержался и рассказал стихотворение о Владимире Путине. «Ну, честно говоря, не совсем про Путина — по сути, там была только одна строчка про него: „Я не знаю, сколько будет править Путин“. А остальная часть была про другое. Но сам посыл понятен. Удивительно, что в городе чиновников, целиком и полностью зависящих от действующей власти, Шевчука так активно приветствовали, — зал попросту ревел. Наверное, все-таки грызет еще какой-то червячок людей внутри: вроде и чиновники, вроде и власть, а сомнения в правильности происходящего все же имеются», — делится наблюдениями один из посетителей концерта.

Комментариев нет Жители Нижневартовска будут судиться из-за видеокамер

Вартовчане готовят иски к управляющим компаниям, установившим видеокамеры в подъездах. В одном из микрорайонов горожане недовольны тем, что систему наблюдения установили без их согласия, считая, что это нарушает их право на неприкосновенность частной жизни. К тому же, некоторые недовольны тем, что после установки видеокамер в подъездах увеличивается ежемесячный коммунальный платеж. Интересно, что юрист, работающий сейчас над составлением иска, считает это перспективным, поскольку в большинстве подъездов города видеокамеры установили до того, как получили на то согласие жильцов. К тому же, он считает, что стоимость обслуживания завышена, так как в выборе подрядчика вартовчане не участвовали.

Комментарий: пусть судятся

В управляющей компании № 2 города Нижневартовска рассказали, что, во-первых, никто пока ни за что не платит. Первые платежи начнутся только в 2019 году. Однако там подтвердили, что решения собственников есть далеко не везде. Была некая договоренность (непонятно, с кем. — Прим. ред.): камеры сначала устанавливаются, но если жители будут против, то их демонтируют. Жителям не могут навязать эту услугу. И если они будут против, камеры попросту уберут.

Ямальских тундровиков вынуждают прописываться в сельсоветах

Жители ямальской тундры жалуются, что местные власти прописывают их в сельсоветах. По их мнению, это делается для того, чтобы не выделять им жилье. Как говорят собеседники агентства, если люди отказываются делать такую прописку, то потом они не могут получить документы. Сложнее всего приходится тундровикам-пенсионерам, у которых с прошлых времен осталась прописка «тундра». «По факту эти люди не имеют никаких юридических и медицинских прав», — говорят источники.

Комментарий: власти нашли решение

Информацию «ФедералПресс» подтвердила жительница ямальской тундры Надежда Салиндер. «У меня прописка в сельсовете. В 2013 году я собирала документы на жилищную субсидию, и мне пришлось прописаться в сельсовете, чтобы эти документы приняли. Это, в общем-то, неплохо. Но по закону любой гражданин РФ имеет право на жилье. Прописка в тундре незаконна, поэтому власти нашли решение — прописать в сельсовете: жилье выделять не надо, и выглядит правильно», — пояснила Надежда.

Сотрудники ямальской «управляшки» создают видимость работы

Жители Панаевска недовольны работой местной управляющей компании ООО «РСУ». Ямальцы утверждают, что организация не выполняет свои функции. В группе «Панаевск LIVE» соцсети «ВКонтакте» постоянно появляются жалобы на нее. Горожане сообщают, что компания не убирает снег с крыш, некачественно заменяет трубы и вообще не ухаживает за домами. «РСУ вечно делает вид, что работает. Зато как кричит на совещаниях! Типа все делается и тому подобное. Хватит просто так деньги с людей сдирать», — пишут местные жители. Люди подумывают о том, чтобы создавать ТСЖ и самим распоряжаться своими деньгами.

Комментарий: работой недовольны

«Жители Панаевска очень недовольны работой этой компании, — подтвердила горожанка Маргарита Болтраманюк. — Недавно они меняли трубы в квартире моих родителей. Это просто жуть — вместо холодной воды льет кипяток. На кухне они так установили кран, что кухонный гарнитур теперь не встанет на место. А по поводу того, что люди хотят отказаться от услуг РСУ, к сожалению, не в курсе».

Наталья Комарова посетила Кремль «в личных целях»

Напомним, что Губернатор Югры Наталья Комарова неделю находилась за пределами автономного округа. Говорили, что она была в Москве , но никакой официальной информации о том, что она там делала, не поступало. Ходили слухи, что губернатор посещала столицу в личных целях. Говорят, у нее прошли несколько встреч в Кремле, о подробностях которых представители Комаровой не сообщили. Некоторых югорчан возмутила такая скрытность главы региона. По их мнению, если уж она губернатор, то должна ставить в известность общественность о своей деятельности.

Начальнику «Курганавтодора» уже нашли замену

В связи с состоявшейся на этой неделе отставкой начальника «Курганавтодора» Анатолия Старостенко обсуждались разные версии по поводу его преемника. В числе кандидатов, к примеру, называли одного из начальников отделов Евгения Менщикова и бывшего и. о. зама губернатора, экс-начальника финуправления Руслана Пустозерова.

Комментарий: мы подобрали грамотного специалиста

Обязанности Анатолия Старостенко уже исполняет Евгений Менщиков, сообщили в департаменте. Сам Евгений Менщиков через секретаря сообщил, что готов к комментариям на следующей неделе. А спикер областной думы Дмитрий Фролов , который публично и неоднократно настаивал на смене руководства этого ведомства, в разговоре с «ФедералПресс» подтвердил: «Мы подобрали грамотного специалиста. Его уже представили губернатору, депутатам».

Светофоры в Кургане потухли из-за повреждений кабеля

На этой неделе в Кургане вышли из строя восемь светофоров на самых оживленных перекрестках, например, проспекта Машиностроителей и улицы Уралмашевской, улицы Буров-Петрова и проспекта Голиков, на шоссе Тюленина в районе поворота в поселок Вал, на проспекте Машиностроителей в районе остановки общественного транспорта «СК Зауралец». На перекрестки вышли сотрудники ГИБДД . Даже к середине недели причины поломок были неизвестны, и горожане вовсю судачили, что наверняка «либо кто-то при раскопках повредил кабели, либо светофоры попросту слишком старые».

Комментарий: сейчас все работает

«Так случилось, что в коллекторах на этом направлении перемерзли кабели, а потом мы долго ждали новое оборудование», — объяснил ситуацию Роман Сергеечев, директор департамента развития городского хозяйства администрации Кургана. Он заверил, что сейчас все работает в штатном режиме.