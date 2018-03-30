Лекция о религии пройдет в библиотеке иностранной литературы имени Рудомино 

В библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино 30 марта состоится лекция «Творение мира в традиции сирийского христианства».
— Главным спикером станет востоковед Юлия Фруман. Она побеседует с гостями об основных мотивах библейской истории творения в сочинении Йоханнана бар Пенкайе, — уточнили в культурном учреждении.
Кроме того, посетители узнают о традициях сирийского христианства.
Прийти на лекцию сможет любой желающий. Предварительная регистрация не требуется, однако необходимо взять с собой паспорт или читательский билет нового образца.
Начало лекции в 18:00.