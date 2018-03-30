Ещё
Лекция о религии пройдет в библиотеке иностранной литературы имени Рудомино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лекция о религии пройдет в библиотеке иностранной литературы имени Рудомино 

Управа Таганского района города Москвы 42 минуты назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
В библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино 30 марта состоится лекция «Творение мира в традиции сирийского христианства».
— Главным спикером станет востоковед Юлия Фруман. Она побеседует с гостями об основных мотивах библейской истории творения в сочинении Йоханнана бар Пенкайе, — уточнили в культурном учреждении.
Кроме того, посетители узнают о традициях сирийского христианства.
Прийти на лекцию сможет любой желающий. Предварительная регистрация не требуется, однако необходимо взять с собой паспорт или читательский билет нового образца.
Начало лекции в 18:00.
Управа Таганского района города Москвы: последние новости
Особенности аутизма обсудят специалисты Центра патологии речи и нейрореабилитации Болельщики чемпионата мира по футболу смогут оформить бесплатные билеты на поезд по телефону Руководство префектуры Центрального округа Москвы пообщалось с жителями Замоскворечья
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ227
Умерла Наталья Попович8
Названы гонорары Пугачевой и Галкина97
Вторая холодная война официально объявлена805
Названы попавшие под зеркальный ответ РФ страны78
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение