Лекция о религии пройдет в библиотеке иностранной литературы имени Рудомино

В библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино 30 марта состоится лекция «Творение мира в традиции сирийского христианства».

— Главным спикером станет востоковед Юлия Фруман. Она побеседует с гостями об основных мотивах библейской истории творения в сочинении Йоханнана бар Пенкайе, — уточнили в культурном учреждении.

Кроме того, посетители узнают о традициях сирийского христианства.

Прийти на лекцию сможет любой желающий. Предварительная регистрация не требуется, однако необходимо взять с собой паспорт или читательский билет нового образца.

Начало лекции в 18:00.