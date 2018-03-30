Среди грядок с рассадой полицейские обнаружили более сорока нелегалов 

Нагрянув с проверкой в тарусский тепличный комплекс, специализирующийся на выращивании овощей, полицейские обнаружили в теплицах нелегалов, занимавшихся посадкой семян для проращивания рассады. Проверяющие насчитали 41 иностранца. Они прибыли в Россию из Китая, Азербайджана и Таджикистана. Все оказались нарушителями режима пребывания в России и осуществляли трудовую деятельность на территории России незаконно. По сообщению пресс-службы УМВД России по Калужской области, 38 иностранцев были оштрафованы на две тысячи рублей каждый. Еще троих после уплаты штрафа депортируют за пределы России. Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области Сейчас полиция ищет собственника тепличного комплекса. Ему грозит штраф в размере от 250 до 800 тысяч рублей за каждого иностранца-нарушителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за организацию незаконной миграции.