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Тамбовские предприятия ОПК нарастят выпуск продукции до 30 млрд рублей
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Тамбовские предприятия ОПК нарастят выпуск продукции до 30 млрд рублей 

РИА Новости 47 минут назад
ТАМБОВ, 30 мар — РИА Новости. Предприятия оборонной промышленности Тамбовской области к концу 2022 года планируют нарастить объем производства до 30 миллиардов рублей за счет привлечения заказов в результате модернизации действующих и разработки новых видов продукции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Перспективы развития предприятий оборонной промышленности Тамбовской области были рассмотрены в ходе встречи главы администрации региона Александра Никитина, генерального директора АО «Концерн „Созвездие“ Алексея Бочарова и генерального директора АО „ТЗ „Ревтруд“ Михаила Кондратьева.
“Определены три основных направления. Так, планируется создать научно-производственное объединение (НПО) на базе таких предприятий как „Ревтруд“, „Октябрь“, „Тамбоваппарат“. В рамках второго направления данное НПО будет включено во вновь создаваемый межрегиональный радиоэлектронный кластер. Кроме того, планируется загрузить предприятия тамбовского НПО гражданской продукцией в соответствии с поручением президента России», — сказал представитель пресс-службы.
По его словам, мощности оборонных предприятий будут диверсифицированы под выпуск гражданской продукции, доля которой составит до 50% объема производства к 2022 году.
"В результате совместной проработки губернатором Александром Никитиным и Минобороны России вопросов загрузки этих предприятий в 2018 году объем промпроизводства на них в два раза превысит уровень 2017 года. Далее планируется ежегодное увеличение объема выпускаемой продукции не менее чем на 20%. Загрузка предприятий уже в этом году потребует принятия на работу дополнительно как минимум 200 специалистов", — уточнил собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что на выполнение задачи увеличения заказов будет нацелена работа организованного на базе завода «Тамбоваппарат» конструкторского бюро, в задачи которого войдет модернизация действующих и разработка новых видов продукции.
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