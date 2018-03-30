Управделами президента будет мониторить публикации в СМИ о питании чиновников, которое организует «повар Путина»

Управление делами президента РФ объявило

тендер

на 1,1 млн рублей на оказание услуг по мониторингу публикаций в СМИ и соцсетях о деятельности российских властей. Чиновников, в частности, интересует, что журналисты пишут о питании первых людей государства, за которое отвечает петербургский бизнесмен Евгений Пригожин , известный в прессе как "повар Путина"

Как отмечает

Русская служба новостей, тема питания управделами президента мало интересует СМИ, но она всплывает каждый раз, когда речь заходит о Пригожине. Его компания «Конкорд» поставляет питание для кремлевских приемов по заказу управделами президента. Так, в 2017 году сумма контрактов превысила 37 млн рублей, отмечает издание.

По условиям тендера, победитель аукциона должен будет до конца декабря предоставлять несколько видов мониторингов, отчетов и инфографику о том, что пишут СМИ, блогеры и пользователя в соцсетях.

Среди объектов мониторинга — деятельность президента, правительства, Госдумы , управделами президента и его пресс-службы, подведомственных управделами организаций и важнейшие события текущего дня в России и мире.

Однако, как отмечают журналисты, среди тем мониторинга, которые интересуют чиновников из управделами главы государства, также фигурируют медицинское обеспечение сотрудников ведомства и их питание.

На вопрос о том, почему именно эти две темы так волнуют чиновников, в пресс-службе ведомства ответили, что все списки являются предварительными и были составлены на основе опыта прошлого года.

В начале марта СМИ писали

о том, что петербургский ресторатор Евгений Пригожин, которого СМИ называют человеком из ближнего окружения президента РФ и «поваром Путина», потерял расположение Министерства обороны РФ , переставшего заключать с ним многомиллиардные подряды.

В августе 2017 года "Фонтанка"

писала, что отношения между компаниями Пригожина и Минобороны могли испортиться из-за слабой конспирации воюющей в Сирии частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которую также связывают с «поваром Путина». По другой версии, конфликт связан с количеством наград, которые получали бойцы ЧВК.

По данным The Bell, неизменны лишь успехи Пригожина на рынке школьного питания. В 2017 году связанные с ним компании получили контракты на поставку еду в школы на сумму 47 млрд рублей. Еще около 1,3 млрд принесла поставка еды в больницы: контракты заключили связанные с «Конкордом» Пригожина компании АВК и «Продфутсервис». В этом году они выиграли конкурсы на 2,2 млрд рублей. Продолжает кормить Пригожин и санатории Минобороны.

В конце февраля в прессу попала информация о том, что компания «Евро Полис», связанная с Пригожиным,

заключила

нефтяной контракт с Сирией. Ранее СМИ писали, что компания получит четвертую часть всего газа и нефти с сирийской территории, отвоеванной для режима Башара Асада . Утверждалось, что в обмен на это должны быть освобождены месторождения и заводы от террористов "Исламского государства" *.

*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ.