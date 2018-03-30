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В Кавминводах определили границы возможных подтоплений
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В Кавминводах определили границы возможных подтоплений 

ТАСС 54 минуты назад
СТАВРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Специалисты рассчитали границы возможных подтоплений в регионе Кавказских Минеральных Вод, что позволит официально ограничить новое строительство в зоне риска. Наиболее подверженные подтоплению земли на Ставрополье определят до конца 2018 года, сообщил журналистам в пятницу региональный министр природных ресурсов и окружающей среды Андрей Хлопянов.
"Эта работа уже закончена по городам Кавказских Минеральных Вод, сегодня ставим эти границы на учет и передаем в Росводресурсы. Ставропольский край — пока единственный регион, который хоть на каком-то участке определил зоны подтопления", — сказал он.
Российские регионы должны завершить эту работу в 2020 году. «После этого по всей стране будут совершенно иные правоотношения по подтоплениям, возмещению ущерба… Ставропольский край здесь идет впереди, мы эту работу по поручению губернатора должны закончить в декабре 2018 года», — пояснил министр.
В зоны подтопления могут попасть и жилые дома. «Если человек хочет жить в зоне риска, он должен страховать свое имущество… Но если говорить о том, что мы установим зоны подтопления и начнем сносить дома… Нет, мы определим границы, внесем их в кадастр, проведем предварительную работу, оценим ее масштабы и дальше будем определять путь», — пояснил Хлопянов.
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