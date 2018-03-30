Ещё
Apple Watch помогли в раскрытии серьезного преступления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Apple Watch помогли в раскрытии серьезного преступления 

iPhones.ru 51 минуту назад
Фото: iPhones.ru
Apple Watch помогли в раскрытии серьезного преступленияТехника Apple уже не раз доказывала, что может быть полезна в самых критических ситуациях. Сегодня стало известно о новом происшествии.
В 2016 году Мирна Нильсон, жительница австралийского города Аделаида, была найдена мертвой у себя дома. Падчерица Кэролайн Нильссон является главной подозреваемой в деле, поскольку она была одна дома вместе с жертвой.
По её словам, женщина пришла около 18:30 домой с несколькими людьми и о чем-то спорила. В 18:45 женщина, якобы, была убита этими людьми. Время смерти подтвердили Apple Watch.
Следствие утверждает, что показания свидетельницы ложные.
Часы такого типа … содержат датчики, способные отслеживать движение и скорость передвижения владельца. Они хранят историю деятельности пользователя, а также измеряют частоту сердечных сокращений.
По показаниям соседа, в это время никого постороннего не было. Свидетельница утверждает, что вышла из дома сразу же после нападения. Но звать на помощь девушка начала на три часа позже, в 22:00.
Прокурор уверен, что за это время девушка могла спокойно инсценировать убийство.
Пока дело ещё не закрыто. Следующий суд назначен на июнь, Кэролайн находится под арестом.
iPhones.ru: последние новости
Как люди общались столетиями? Разбираемся Обзор Onkyo E200BT. Хорошие беспроводные наушники недорого Надо ли заклеивать камеру на ноутбуке?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ227
Умерла Наталья Попович8
Названы гонорары Пугачевой и Галкина97
Вторая холодная война официально объявлена805
Названы попавшие под зеркальный ответ РФ страны78
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение