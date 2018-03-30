Apple Watch помогли в раскрытии серьезного преступления

Apple Watch помогли в раскрытии серьезного преступленияТехника Apple уже не раз доказывала, что может быть полезна в самых критических ситуациях. Сегодня стало известно о новом происшествии.

В 2016 году Мирна Нильсон, жительница австралийского города Аделаида, была найдена мертвой у себя дома. Падчерица Кэролайн Нильссон является главной подозреваемой в деле, поскольку она была одна дома вместе с жертвой.

По её словам, женщина пришла около 18:30 домой с несколькими людьми и о чем-то спорила. В 18:45 женщина, якобы, была убита этими людьми. Время смерти подтвердили Apple Watch.

Следствие утверждает, что показания свидетельницы ложные.

Часы такого типа … содержат датчики, способные отслеживать движение и скорость передвижения владельца. Они хранят историю деятельности пользователя, а также измеряют частоту сердечных сокращений.

По показаниям соседа, в это время никого постороннего не было. Свидетельница утверждает, что вышла из дома сразу же после нападения. Но звать на помощь девушка начала на три часа позже, в 22:00.

Прокурор уверен, что за это время девушка могла спокойно инсценировать убийство.

Пока дело ещё не закрыто. Следующий суд назначен на июнь, Кэролайн находится под арестом.