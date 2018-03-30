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Предприятие «Технодинамики» повышает компетентность персонала
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Предприятие «Технодинамики» повышает компетентность персонала 

Ростех 51 минуту назад
Фото: Ростех
Научно-производственное предприятие «Респиратор» холдинга «Технодинамика» провело для персонала тренинг по внедрению требований новых версий международных стандартов качества. Корпоративное обучение на базе предприятия прошли 30 руководителей высшего и среднего звена.
В ходе тренинга были рассмотрены основные изменения, связанные с новыми и дополнительными требованиями ISO 9001:2015 и AS/EN 9100:2016. В число этих требований входят понимание организации и ее среды, понимание потребностей и заинтересованных сторон, действия в отношении рисков и возможностей, повышение безопасности продукции.
«Для реализации политики в области качества на «Респираторе» предполагается регулярное обучение сотрудников. Данное решение в долгосрочной перспективе способствует росту конкурентоспособности предприятия и повышению вовлеченности персонала в производственный и бизнес процессы», — отметил генеральный директор предприятия Иван Андросов.
Новые версии стандартов ISO 9001:2015 и AS/EN 9100:2016 ориентированы на большую интеграцию подразделений организации в развитие системы менеджмента качества (СМК). Большое внимание в этом вопросе уделяется эффективному управлению знаниями организации, а также расширению осведомленности сотрудников о выпускаемой продукции. При этом высшее руководство принимает непосредственное участие в разработке и актуализации политики предприятия в области СМК.
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