Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». Юг России. Выпуск № 400

Руководство «Кубани» оказалось под следствием

Исполнительный директор футбольного клуба «Кубань» стал фигурантом уголовного дела по подозрению в хищении. Такая информация, сейчас активно распространяется в соцсетях и СМИ со ссылками на анонимные источники в органах. Якобы 27 марта обыски были проведены у руководителей ФК «Кубань» и в офисе. Слухи об этом уже вышли на федеральный уровень. Кроме того, появились непроверенные данные об аресте финансового директора клуба Владислава Белецкого. Об активности правоохранителей по отношению к клубу сообщал известный телеграм-канал «Незыгарь». «Сотрудники полиции провели обыски у руководителей ФК „Кубань“, которых подозревают в мошенничестве с общим ущербом в 40 миллионов рублей. Обыски также прошли в офисе ФК „Кубань“. Правоохранители решили выяснить, куда ушли 40 миллионов рублей, выделенные на нужды клуба. По имеющимся сведениям, указанная сумма была выделена на нужды клуба в 2016 года. Однако данные деньги были выведены руководством ФК „Кубань“ через фирмы однодневки». Кроме того, по данным осведомленных анонимных авторов канала, появилась информация, что якобы к скандалу могут иметь какое-то отношение вице-губернаторов Андрея Коробки Василия Швец . Добавим, что около месяца назад в Москве был арестован бывший владелец клуба Олег Мкртчан

Комментарий отсутствует

Следственном управлении СК по Краснодарскому краю по краснодарскому краю отказались как-либо комментировать данную информацию. Оперативно получить комментарий в пресс-службе кубанской полиции не удалось.

Краснодаре закрывается штаб Навального

Слухи об этом уже вторую неделю обсуждаются в политической и околополитических среде. В соцсетях гуляют фотографии с входа в штаб навальнистов и сообщением об аренде, что дало повод противникам оппозиции позлорадствовать по поводу итогов ее работы в Краснодаре.

Комментарий: не закрывается, но переезжает

«Мы действительно покидаем офис в здании на ул. Красной, — прокомментировал ситуацию координатор Штаба Навального в Краснодаре Мирослав Валькович . — Но причина этого, не прекращение нашей работы, а дороговизна помещения. По словам оппозиционера, штаб продолжает свою работу. Сейчас ведутся поиски нового помещения для офиса».

Следователи продлили сроки расследования крушения

Для установления Ту-154 под Сочи , произошедшей в конце 2016г-го причин катастрофы, понадобиться еще четыре месяца. О продлении сроков расследования сообщает источник, знакомый с ситуацией, слова которого приводят журналисты РИА Новости . По его словам, очередное продление связано с большим количеством экспертиз, которые пока незавершены.

Комментарии отсутствуют

В Шахтах обсуждают имя потенциального сити-менеджера

Еще 22 марта прежний глава администрации шахтерского города Игорь Медведев подал заявление об отставке. Похоже, ее приняли депутаты местного парламента. До назначения нового главы администрации эту должность будет исполнять Анатолий Глушков. Теперь же политические аналитики и простые наблюдатели Дона строят прогнозы о том, кто же возьмет бразды власти в важном для региона городе. Пока в качестве самого перспективного кандидата чаще всего называют имя самого Анатолия Глушкова. Впрочем, считается, что у фаворита есть достаточное число конкурентов. В частности, в их список входит депутат регионального парламента от Шахт Екатерина Стенякина , имя которой в качестве кандидата на пост сити-менеджера называлось и ранее. Весомым подспорьем для ее выдвижения может стать и дружба с главой города и спикером муниципального заксобрания Ириной Жуковой . Также в числе претендентов называются депутаты заксобрания Игорь Кундрат и Игорь Шинкарь и депутаты гордумы Дмитрий Приходько и Ромен Даллари.

Комментарий: имя пока не известно, но будет хозяйственник

«Шахты — это очень проблемный город с дефицитным бюджетом, разбитыми дорогами, сложной инфраструктурой, проваленной ЖКХ. Поэтому такому городу крайне необходим хозяйственник в качестве управленца», — комментирует ситуацию политолог, директор Центра региональных социально-экономических исследований Дмитрий Абросимов. По его словам, Сидякина, безусловно, обладает заметным политическим весом, но вот хозяйственного опыта у нее нет. А это будет серьезно препятствовать ее шансам. В этом плане позиции обладающего таковым опытом Анатолия Глушкова значительно лучше, отмечает Дмитрий Абросимов.

Впрочем, по словам экспертов, в регионе распространена практика, когда мэром города становиться управленец из команды губернатора, обладающий хозяйственным опытом работы. «Вполне возможно, что руководителем города станет кто-то из действующих министров или глав департаментов донского правительства. Впрочем, пока давать точные прогнозы по кандидатурам рано», — считает Абросимов.

Глава обкома КПРФ должен был уйти в отставку

На днях состоялся пленум волгоградского обкома КПРФ, в кулуарах которого ходили слухи, что на пленуме может быть поставлен вопрос об отставке Тамары Головачевой с поста руководителя обкома. Примечательно, что сами коммунисты не афишировали мероприятия при том, что его посетил депутат Госдумы Николай Арефьев . Источники «ФедералПресс» в обкоме информацию о готовящейся кадровой ротации подтвердили, но уверяют, что давления на Головачеву не было, а сама первый секретарь обкома хотела оставить должность. В качестве возможного сменщика Головачева предлагала секретаря обкома Андрея Шевченко

По информации редакции, кандидатура обсуждалась и в обкоме и в Москве (в ЦК) и коллективно было решено отказаться от скоропалительного решения. «Отношение к Шевченко сдержанное, мало кто готов его поддержать», — пояснил источник в обкоме. В итоге вопрос о самоотводе Тамары Головачевой в повестку включен не был. Хотя некоторые силы в обкоме могут попытаться вернуться к этой теме уже через несколько недель.

Комментарий: было бы правдой, если бы не очередная аппаратная победа команды губернатора

По мнению политолога, руководителя проекта Politrus.com Виталия Арькова, при лидерстве Головачевой КПРФ рискует потерять даже нынешние позиции на региональном политическом поле. По его словам, действующие депутаты городских и областной думы опасаются потерять существующие мандаты в начинающемся выборном цикле (в сентябре этого года состоятся выборы в гордумы Волгограда , Волжского и Камышина , а в сентябре 2019 — в областную Думу).

«Не секрет, что Головачева хорошо знакома и с Горняковым и с Блошкиным (Сергей и Александр соответственно — первый вице-спикер думы и руководитель реготделения «Единой России» , второй — вице-губернатор по внутренней политике) и, возможно, до некоторой степени является их креатурой. Многие в обкоме говорят, что вроде бы и не против лично Тамары Петровны, но обком окончательно стал филиалом «Единой России», — констатирует Арьков. «К сожалению, коллеги все чаще сходятся, что вообще в России оппозиционные партии все больше напоминают „единую Россию“ и политическая борьба стала восприниматься как бизнес. В случае с нашим КПРФ, наверное, уже малый бизнес», — добавил Арьков.

В Волгоградском аэропорту сразу после Дня Победы откроют памятник фашисту

В Волгограде распространилась сенсационная новость: местные СМИ раскопали, что германская общественная организация анонсировала открытие в Волгограде 10 мая памятного бюста Франсу Йозефу Штраусу — экс-министру обороны ФРГ . В годы Второй мировой он воевал в вермахте, был членом нацистской партии, а конкретно под Сталинградом командовал зенитным расчетом. После войны Штраус стал крупным политическим деятелем, заместителем председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге , в разные годы возглавлял два министерства, в том числе обороны — в правительстве Конрада Аденауэра . Впрочем, тогда же он стал фигурантом громкого коррупционного скандала.

На портале баварской организации Ost-West-Wirtschafts-Forum действительно содержится https://www.owwf.bayern/de/news?item=42&news_date=2018-03-07+00:00:00 такая информация. Согласно опубликованному плану 7 по 11 мая 2018 года Волгоград посетит баварская делегация во главе с Кристианом Хольцем. Если верить документу, то 8 мая делегаты посетят товарищеский матч по футболу молодежных сборных России и Германии на стадионе «Зенит», 9 мая «посмотрят военный парад на площади Павших Борцов», а 10 мая «примут участие в торжественном открытии бюста Франсу Йозефу Штраусу в терминале „С“ волгоградского аэропорта».

Комментарий: неправда

Официальный представитель международного аэропорта «Волгоград» Диана Бакулина пояснила, что «не располагает информацией о намерениях относительно размещения на территории аэропорта каких-либо скульптурных композиций». При этом городские и областные власти пояснили, что никто не обращался за разрешением об увековечении памяти названного немецкого политика. Более того, упомянутый Кристиан Хольц не значится в составе ни одной официальной делегации, — уточнили в мэрии.

Видного крымского жириновца выгоняют из партии после голосования за Путина

В крымском отделении партии ЛДПР грандиозный скандал — один из членов партии, Сергей Шувайников , выложил на своей страничке в Facebook фотографии, где он демонстративно отдал сой голос за Владимира Путина на выборах президента России 18 марта. Это вызвало негативную реакцию его коллег. В Сеть просочилась информация о том, что в ЛДПР поставлен вопрос об исключении Шувайникова из партийных списков на ближайшем партсобрании. Сам Шувайников считает, что возможность его исключения связана не с его выбором 18 марта, а с внутрипартийными интригами. « Тут сорока на хвосте принесла слухи, что меня за мою гражданскую позицию и то, что я вместе сыном 18 марта проголосовал за кандидатуру беспартийного кандидата Владимира Путина, отдельные руководители Крымской организации ЛДПР хотят сделать «главным виновным» за низкий процент голосов, полученных уважаемым мной Владимиром Жириновским в Крыму… Называется, с больной на головы на здоровую…», — прокомментировал депутат на свой странице в Facebook.

Комментарий: выгоняют из-за Аксенова, разберется Жириновский