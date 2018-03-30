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Получатели соцуслуг района посетили экскурсию Саввино-Сторожевский монастырь
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Получатели соцуслуг района посетили экскурсию Саввино-Сторожевский монастырь 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Для получателей социальных услуг организовали экскурсию в четверг, 29 марта.
Как отметила заведующая отделением дневного пребывания филиала «Братеево» Оксана Смолина, участникам экскурсионного похода рассказали об истории основания монастыря учеником Сергия Радонежского монахом Саввой в конце XIV века, о традициях, легших в основу убранства монастыря и о роли обители в качестве фортовой крепости Московского княжества на западе.
— Это уникальный памятник архитектуры, расположенный в живописном месте, и важно, что такие монастыри у нас под охраной государства. Обитель была любимым местом молитвы многих русских царей. Сюда приезжали Иван IV Грозный с Анастасией Романовной вместе с сыном Федором Ивановичем, а при царе Алексее Михайловиче монастырь стал загородной царской резиденцией. Здесь возвели дворец государыни и царские палаты. Помимо этого, нам рассказали о характеристиках внутреннего убранства монастыря. Словом, все мы остались в полном восторге о соприкосновения с историей, — отметила Оксана Смолина.
Фото предоставила Оксана Смолина.
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