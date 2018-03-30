Бетонная роща: рядом с карьером на ЖБИ рабочие зацементировали лес

Берёзовая роща возле огромного карьера ЖБИ оказалась зацементирована. Как рассказал Е1.RU местный житель, бетон сюда сливают рабочие, которые трудятся на карьере.

Деревья залили недавно — бетон ещё свежий, но, опять же по словам местных, зацементировано намного больше деревьев, просто сейчас этого не видно из-за снега.

Добраться обычным людям сюда не так-то просто — нужно идти вдоль карьера по лесу через сугробы, а по дороге можно встретить бездомных собак. А вот от карьера к роще лежит наезженная дорога — деревья находятся примерно в 200 метрах от самого карьера. Видимо, работники и не думали, что кто-то посторонний может сюда заглянуть.

Кстати, рабочие внимания на посторонних людей не обращают — пока мы добирались до места, мимо нас проехали несколько грузовиков, но водители даже глазом не повели.