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Бетонная роща: рядом с карьером на ЖБИ рабочие зацементировали лес
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Бетонная роща: рядом с карьером на ЖБИ рабочие зацементировали лес 

e1.ru 54 минуты назад
Фото: e1.ru
Берёзовая роща возле огромного карьера ЖБИ оказалась зацементирована. Как рассказал Е1.RU местный житель, бетон сюда сливают рабочие, которые трудятся на карьере.
Деревья залили недавно — бетон ещё свежий, но, опять же по словам местных, зацементировано намного больше деревьев, просто сейчас этого не видно из-за снега.
Добраться обычным людям сюда не так-то просто — нужно идти вдоль карьера по лесу через сугробы, а по дороге можно встретить бездомных собак. А вот от карьера к роще лежит наезженная дорога — деревья находятся примерно в 200 метрах от самого карьера. Видимо, работники и не думали, что кто-то посторонний может сюда заглянуть.
Кстати, рабочие внимания на посторонних людей не обращают — пока мы добирались до места, мимо нас проехали несколько грузовиков, но водители даже глазом не повели.
Находится ли роща на территории карьера или всё-таки её цементируют незаконно — сказать сложно. Поэтому мы просили комментарий в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области и в природоохранной прокуратуре.
На карьере идут работы, хотя в 2014 году Александр Якоб говорил, что в планах — карьер превратить в озеро или парк.
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