Глава Наро‑Фоминского городского округа отчитался перед жителями по итогам 2017 года

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ выступил с ежегодным отчетом перед жителями, подвел итоги работы за прошедший год и доложил о ключевых достижениях, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Шамнэ обозначил проблемы и основные задачи, над которыми администрация и совет депутатов будут работать в 2018 году. Совет депутатов под председательством Вадима Андронова единогласно принял отчет главы. Шамнэ обратился к залу со словами благодарности за оказанное доверие и всестороннюю поддержку в работе.

«За цифрами и результатами стоит труд людей, живущих в Наро-Фоминском городском округе. Искренне благодарю руководителей и работников всех отраслей — тех, кто активно поддерживает наши планы и добрые начинания, за добросовестное отношение к работе и вклад каждого из вас в социально-экономическое развитие округа!» — сказал Шамнэ.

Он особо отметил депутатов округа за поддержку решений, принимаемых администрацией.