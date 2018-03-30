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Глава Наро‑Фоминского городского округа отчитался перед жителями по итогам 2017 года
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Глава Наро‑Фоминского городского округа отчитался перед жителями по итогам 2017 года 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ выступил с ежегодным отчетом перед жителями, подвел итоги работы за прошедший год и доложил о ключевых достижениях, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Шамнэ обозначил проблемы и основные задачи, над которыми администрация и совет депутатов будут работать в 2018 году. Совет депутатов под председательством Вадима Андронова единогласно принял отчет главы. Шамнэ обратился к залу со словами благодарности за оказанное доверие и всестороннюю поддержку в работе.
«За цифрами и результатами стоит труд людей, живущих в Наро-Фоминском городском округе. Искренне благодарю руководителей и работников всех отраслей — тех, кто активно поддерживает наши планы и добрые начинания, за добросовестное отношение к работе и вклад каждого из вас в социально-экономическое развитие округа!» — сказал Шамнэ.
Он особо отметил депутатов округа за поддержку решений, принимаемых администрацией.
«Без помощи и поддержки правительства Московской области нам не удалось бы достичь столь серьезных результатов. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям региона: «У нас есть силы и желание для того, чтобы и дальше решать проблемы, волнующие жителей области», — заключил глава округа.
В мероприятии приняли участие министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, депутат Московской областной думы Олег Рожнов, президент торгово-промышленной палаты Подмосковья Игорь Куимов, президент торгово-промышленной палаты Наро-Фоминского городского округа Игорь Шаповалов, представитель Главного управления по территориальной политике Московской области, ветераны, почетные граждане и представители общественных организаций округа.
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