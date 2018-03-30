Почему Романовы должны были носить только определённые имена

Выбор имени членам правящей династии всегда играл важную роль в политической жизни страны. С помощью имен нередко подчеркивали внутридинастические отношения и не только.

Так, например, имена детей Алексея Михайловича должны были подчеркнуть связь Романовых с династией Рюриковичей. При Петре и его дочерях они показывали близкие отношения внутри правящей ветви (несмотря на то, что это совершенно не соответствовало реальной обстановке в императорской семье).

А вот при Екатерине Великой был введен совершенно новый порядок именослова. Прежняя родовая принадлежность уступила место другим фактором, среди которых немалую роль играл политический. Ее выбор исходил из семантики имен, восходящим к греческим словам: «народ» и «победа».

Начнем с Александра. Имя старшему сыну Павла было дано в честь Александра Невского , хотя также подразумевался и другой непобедимый полководец — Александр Македонский . О своем выборе она писала следующее: «Вы говорите: писала Екатерина барону Ф. М. Гримму, — что ему предстоит выбрать, кому подражать: герою (Александру Македонскому) или святому (Александру Невскому).

Вы, по-видимому, не знаете, что наш святой был героем. Он был мужественным воином, твердым правителем и ловким политиком и превосходил всех остальных удельных князей, своих современников… Итак, я согласна, что у господина Александра есть лишь один выбор, и от его личных дарований зависит, на какую он вступит стезю — святости или героизма».

Причины выбора несвойственного для русских царей имени Константин, еще более интересны. Они связаны с идеей «греческого проекта» Екатерины, по которому подразумевался разгром Османской империи и восстановление Византийской державы во главе с ее вторым внуком.

Неясно, однако, почему третий сын Павла получил имя Николая. Очевидно, его назвали в честь самого почитаемого святого на Руси — Николая Чудотворца. Но это всего лишь версия, поскольку никакого объяснения этому выбору в источниках не содержится.

Екатерина не имела никакого отношения лишь к выбору имени для младшего сына Павла — Михаила, который родился уже после ее смерти. Тут уже сыграло роль давнее увлечение отца рыцарством. Михаила Павловича назвали в честь архангела Михаила, предводителя небесного воинства, покровителя императора-рыцаря.

Четыре имени: Александр, Константин, Николай и Михаил — составили основу новых императорских имен Романовых.