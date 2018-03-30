Приюты для животных не исчезнут после чемпионата мира

До чемпионата мира по футболу 2018 года во всех регионах России , которые примут соревнования, должны построить приюты для бездомных собак. Эту работу контролирует Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. После турнира приюты будут функционировать и дальше, что позволит направить отлов бродячих животных в гуманное русло — об этом и других изменениях, направленных на защиту животных в России, 30 марта в пресс-центре « Парламентской газеты » рассказал глава думского Комитета по экологии Владимир Бурматов

— Владимир Владимирович, кажется, что спорт и защита животных — это две темы, которые не должны пересекаться. Но тем не менее перед главным футбольным событием этого года, которое стартует в России 14 июня, остро встал вопрос размещения бродячих животных.

— Надо сказать «спасибо» чемпионату мира по футболу за то, что он эту тематику актуализировал. Это происходило болезненно, на фоне большого количества публикаций в СМИ, но хорошо, что это произошло. Почему? Потому что это заставило многие регионы обратить внимание на то, что пора заканчивать заниматься истреблением животных и начинать заниматься гуманным регулированием их численности.

В итоге, по собранной нами статистике, там, где идёт отстрел и убийство безнадзорных животных, их популяция только растёт. Проблема заключается в том, что сейчас большинство субъектов Российской Федерации животных убивает. К чему это приводит? К росту популяции, потому что оставшиеся животные не прекращают размножаться, а также к огромным бюджетным тратам. Дело в том, что муниципальные контракты на убийство животных в три раза дороже, чем контракты на отлов и содержание того же количества животных. Строительство нормального приюта стоит 12-13 миллионов рублей, но его один раз построили, и он на века. А на контракты на убийство выбрасывается на ветер по сто миллионов в год — эти деньги просто разворовываются: нанятые компании отчитываются морожеными головами собак по десять раз — привозят их и говорят: «Смотрите, вот собаки, будете залезать, смотреть, те же это или новые? Нет, не будете». В итоге, по собранной нами статистике, там, где идёт отстрел и убийство безнадзорных животных, их популяция только растёт.

Единственная возможность сокращения этой популяции — это строительство приютов, куда животное помещается на какое-то время, стерилизуется, вакцинируется, а далее пристраивается. То есть оно может уйти в частный приют, в добрые руки либо возращено в среду обитания, если это не угрожает безопасности. По такой схеме работают Санкт-Петербург , Нижний Новгород. Но были регионы, которые хотели жить по старинке, и нашему комитету пришлось направить запрос в Правительство. В итоге вышли указания регионам-участникам чемпионата мира строить приюты.

— А что будет после чемпионата? Приюты закроют?

— Нет, они потом войдут в программу наследия чемпионата, то есть останутся в регионе и будут функционировать, как и другие объекты инфраструктуры, наряду с дорогами, тренировочными базами и так далее.

— Сейчас занялись и защитой редких животных, в том числе краснокнижных. Только недавно в первом чтении приняли законопроект, увеличивающий ответственность для браконьеров. Однако наказания ужесточали и раньше, но мало что изменилось — всё равно за границу продаются шкуры краснокнижных зверей, которых в России остались десятки или даже единицы. Почему же именно эта инициатива должна изменить ситуацию?

— Дело в том, что в новом законе устанавливается наказание за их продажу и покупку в Интернете. Сегодня основные каналы незаконной реализации животных и их частей (или дериватов) организованы именно через Сеть. Мы в нашем комитете проанализировали чёрный рынок и нашли в Интернете 30 тысяч объявлений о продаже редких видов краснокнижных животных и их частей только на сегодня. Всего в мире объёмы этого рынка исчисляются, по данным Интерпола, девятью миллиардами долларов в год. Россия — одна из крупнейших стран-экспортёров редких животных, а Китай Корея и ряд других стран являются основными покупателями.

Мы всё-таки отстояли нашу Российскую Красную книгу от посягательств, как бы это парадоксально ни звучало, Министерства природы . А наказания за это не предусмотрено. Вот смотрите: если вы мне принесли в мешке лапы медведя, которые относятся к редким видам, а я их купил, за это можно привлечь по Уголовному кодексу. А если вы разместили объявление в Интернете, я вам перечислил деньги, и вы мне по почте эти лапы прислали, привлечь к ответственности практически невозможно.

Теперь мы приняли в первом чтении поправки, предусматривающие до девяти лет лишения свободы за такие преступления, и не только для тех, кто будет продавать, но и для тех, кто будет покупать редких животных.

И что ещё касается Красной книги — мы всё-таки отстояли нашу Российскую Красную книгу от посягательств, как бы это парадоксально ни звучало, Министерства природы. Учёные считали, что 17 видов редких животных должны быть включены в Красную книгу, но чиновники их не услышали и собирались утвердить редакцию без них. Мы получили по этому поводу 200 обращений академиков, членов-корреспондентов Российской академии наук , докторов биологических наук, профессоров, и в результате попросили Минюст провести антикоррупционную экспертизу приказа Минприроды об утверждении несогласованного проекта Книги. Минюст этот приказ на основании экспертизы свернул, и таким образом мы Красную книгу отстояли.

— А что ещё ожидается для защиты животных в законодательстве?

— У нас полностью готов ко второму чтению закон об ответственном обращении с животными, но из-за того, что несколько ведомств Правительства не могут друг с другом договориться, он подтормаживает. Понимая, что он тормозится искусственно, мы пошли на то, что начали принимать его по частям: приняли отдельными законами ужесточение в 245 статью Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными» и запрет на контактную притравку, что тоже далось непросто.

А вот с варварскими контактными зоопарками так сделать пока не получается: мы пытались найти хоть один акт, в который можно было бы внести изменения, но такого просто не существует. Получается, что весь этот конвейер смерти работает в тени. Диких животных тискают, они, не приспособленные к стеснённым условиям и такому интенсивному обмену бактериями, умирают, их выкидывает прямо в мусорку рядом с торговым центром, и сажают в клетку новых, купленных за копейки. То же самое — передвижные цирки и дельфинарии, где дельфинов перевозят в ванных с мутной белёсой водой. Кому захочется терять такой прибыльный бизнес? Но это чудовищно, и мы давно хотим это запретить, поэтому будем настаивать на скорейшем принятии этого закона и дальше.