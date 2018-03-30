Глава Кильдюшевского поселения Чувашии оштрафован за аферу с землей 

Напомним, в марте минувшего года чиновник незаконно подписал подложные выписки из постановления сельской администрации. Документы якобы закрепляли за его знакомым пожизненное право владения земельным участком площадью 0,19 гектара в деревне Новое Тинчурино.
В апреле 2017 года знакомый экс-главы зарегистрировал на эту землю право собственности.
После возбуждения уголовного дела чиновник обратился в суд с иском о признании недействительной регистрации права собственности.
Свою вину мужчина признал в полном объеме. Теперь ему предстоит заплатить штраф 25 тыс. рублей.
Фото: misanec.ru