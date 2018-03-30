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КПРФ 31 марта сформулирует политические и законотворческие задачи
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КПРФ 31 марта сформулирует политические и законотворческие задачи 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Четвертый совместный мартовский пленум ЦК и ЦКРК КПРФ пройдет в субботу, 31 марта, сообщается на сайте компартии.
"С точки зрения постановки задач, которые могут пойти в постановляющую часть пленума, там будут формулироваться задачи и общего характера, политического, выборного, и законотворческого в том числе. Это будет звучать и в докладах, это будет и из постановлений переходить", — сказал РИА Новости пресс-секретарь КПРФ Иван Мельников.
По его словам, на пленуме будут обсуждаться итоги состоявшихся президентских выборов и подготовка избирательной кампании, которая завершится в сентябре в единый день голосования.
Собеседник агентства добавил, что основным докладчиком на пленуме будет Геннадий Зюганова, а он выступит содокладчиком, ожидается участие Павла Грудинина.
Центризбирком 23 марта подписал постановление об итогах выборов президента России, состоявшихся 18 марта. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занял второе место на выборах, получив 11,77% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы 18 марта прошли свободно, конкурентно и прозрачно, «их результаты достоверны и определены в строгом соответствии с федеральным законом».
Ранее стало известно, что бывший кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин выполнил условия спора с блогером и сбрил усы. Шестого февраля 2018 года гостем шоу «вДудь» на YouTube стал кандидат в президенты России Грудинин. Автор и ведущий Юрий Дудь предложил спор: если Грудинин наберет меньше 15% на выборах, то он сбреет усы, без которых его никто никогда не видел, если больше — Дудь побреется налысо.
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