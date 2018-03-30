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Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов попросил о помиловании
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Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов попросил о помиловании 

Говорит Москва 2 часа назад
Как сообщил газете «Коммерсантъ» уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, прежде чем документы окажутся у главы государства, прошение должно пройти несколько этапов. Сначала его рассмотрят в администрации колонии в Рыбинске, где содержится Урлашов. Затем документы направят в комиссию по вопросам помилования. После прошение должен утвердить губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Если он его поддержит, то прошение направят в администрацию президента.
Евгений Урлашов был приговорён к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей. Экс-главу Ярославля обвинили в получении крупных взяток.
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