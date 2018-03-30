«Альфа-Банк» стал первым российским банком-участником блокчейн-консорциума R3

«Альфа-Банке» считают, что участие в R3 позволит продвинуться к развитию блокчейн-систем для «всей отечественной банковской отрасли», а в будущем обеспечит возможность предлагать клиентам «более удобные и доступные продуктовые решения».

«Это [вступление в блокчейн-консорциум] отличная возможность вместе с ведущими игроками глобального рынка создать новые инструменты совершения финансовых транзакций, а также значительно ускорить взаиморасчеты по сделкам и снизить себестоимость отдельных операций», — отметила главный операционный директор «Альфа-Банка» Мария Шевченко.

Руководитель проекта R3 в СНГ Алексей Благирев из FintechLab назвал присоединение «Альфа-Банка» к консорциуму «отличной возможностью интегрировать хорошо известные финансовые институты и опыт России в глобальную финансовую структуру», создаваемую на платформе Corda.

Ранее о присоединении к R3 сообщил российский платёжная система QIWI . Компания рассказала о планах «совместной разработки и применения технологий распределенных реестров на мировых финансовых рынках».