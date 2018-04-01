Ещё
Это не шутка: волжские маршрутчики 1 апреля взвинтили цены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Это не шутка: волжские маршрутчики 1 апреля взвинтили цены 

v1.ru 38 минут назад
Фото: v1.ru
Частные перевозчики, работающие на маршруте № 260 из Волжского в Волгоград, сегодня «порадовали» пассажиров первоапрельским повышением цен на билеты. Проезд из одного города в другой подорожал сразу на 10 рублей.
О том, что волжан и волгоградцев, ездящих на маршрутках № 260, ждет повышение цен, V1.ru писал позавчера. Предупреждения в микроавтобусах появились за несколько дней до этого. Сегодня жители Волжского поначалу восприняли требование маршрутчиков заплатить на 10 рублей больше обычного как первоапрельскую шутку.
— Увеличение стоимости сразу на 10 рублей очень ударит по карманам, — призналась пенсионерка Лилия Новобранцева. — В неделю это получается сверх обычного 100 рублей. То есть за проезд из Волгограда в Волжский и обратно мы будет отдавать еженедельно 600 рублей, или 2400 ежемесячно. Дороговат проезд получается. А если ездят по несколько человек из семьи?
Формировать цены на маршруте № 260 его владельцы могут так, как им угодно. По анным областного транспортного комитета, тарифы на маршрутах 260, 160 и 123 не регулируются.
v1.ru: последние новости
На улицу Качинцев в Волгограде снова выгонят дорожную технику В Волгограде от угарного газа погибли двое студентов Волгоградцы ищут скотомогильники на свалке Кировского района
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»166
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов335
Мара Багдасарян показала новые права73
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»241
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ450
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение