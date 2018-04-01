Это не шутка: волжские маршрутчики 1 апреля взвинтили цены

Частные перевозчики, работающие на маршруте № 260 из Волжского в Волгоград , сегодня «порадовали» пассажиров первоапрельским повышением цен на билеты. Проезд из одного города в другой подорожал сразу на 10 рублей.

О том, что волжан и волгоградцев, ездящих на маршрутках № 260, ждет повышение цен, V1.ru писал позавчера. Предупреждения в микроавтобусах появились за несколько дней до этого. Сегодня жители Волжского поначалу восприняли требование маршрутчиков заплатить на 10 рублей больше обычного как первоапрельскую шутку.

— Увеличение стоимости сразу на 10 рублей очень ударит по карманам, — призналась пенсионерка Лилия Новобранцева. — В неделю это получается сверх обычного 100 рублей. То есть за проезд из Волгограда в Волжский и обратно мы будет отдавать еженедельно 600 рублей, или 2400 ежемесячно. Дороговат проезд получается. А если ездят по несколько человек из семьи?

Формировать цены на маршруте № 260 его владельцы могут так, как им угодно. По анным областного транспортного комитета, тарифы на маршрутах 260, 160 и 123 не регулируются.