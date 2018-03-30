Поправки о наказании за непропуск «скорой» примут до конца сессии

Поручение по доработке глава нижней палаты парламента дал по итогам встречи с президентом Национальной медицинской палаты России , членом совета по законотворчеству при председателе нижней палаты Леонидом Рошалем

Как сообщается на сайте Госдумы , в том числе речь об усилении наказания за отказ пропустить «скорую помощь» на дороге и за нападение пациентов на медиков. Данные законопроекты были инициированы Ириной Яровой Дмитрием Морозовым и другими парламентариями. В разработке принимала участие министр здравоохранения Вероника Скворцова . На данный момент поправки приняты в первом чтении, это произошло летом прошлого года.

Ускорить принятие законопроектов Володина попросил Рошаль. Дело в том, что проблема остается достаточно острой, пояснил он. Так, за последний год количество нападений на медиков увеличилось в два раза.

Усиление ответственности защитит не только медиков, но и пациентов, уверен известный врач.

— А в ситуациях с непропуском «скорых» на дорогах и во дворах, когда спасение жизни иногда зависит от нескольких минут, наказание должно быть реально строгим и неотвратимым, — заявил он.

Согласно поправкам в УК РФ, создание препятствий для доступа к больному, повлекшее причинение вреда средней тяжести его здоровью, наказывается штрафом в размере до 40 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов. Либо это может наказываться исправительными работами на срок до одного года, а также арестом на срок до четырех месяцев.

Если же в результате противоправных действий наступила смерть пациента или был причинен тяжкий вред его здоровью, то наказанием станут принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

При этом мерами ответственности за отказ пропустить машину скорой помощи, согласно поправкам, станет лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей.