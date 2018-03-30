3 способа коррекции тела, о которых вы могли не знать (и сколько это стоит)

Оговоримся сразу, мы не призываем вас забыть о здоровом образе жизни. Речь пойдет о коррекции зон, которые, в виду физического строения или запущенности, иногда невозможно исправить одними тренировками и правильным питанием. Вместе с пластическим хирургом клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic Тимуром Хайдаром мы рассмотрели несколько относительно новых методик, которые обещают исправить ситуацию.

Фотография: Legion-Media

Vaser-липосакция

Классической липосакцией уже давно никого не удивишь, но о vasеr-липосакции слышали немногие, поскольку в России эта методика только набирает обороты. В процессе такой липосакции хирург вырисовывает мышечный рельеф в проблемных зонах. Чаще всего девушки выбирают скульптурирование внешней и внутренней поверхности бедер, а недавно появился тренд на «трещину» в прессе (такую можно наблюдать у Эмили Ратажковски и других популярных моделей), которая так же достигается с помощью vaser-липосакции. Кстати, процедура оказывает двойной эффект: не только удаляет жир, но и подтягивает кожу. Сам процесс и реабитилация проходят почти незаметно.

Цена вопроса: в среднем по Москве vaser-липосакция стоит 60 000 рублей

Абдоминопластика

Абдоминопластика — это пластика зоны живота, целью которой является устранить дряблость мышц и избавить указанную зону от избытков кожи после набора веса, резкого похудения, родовых последствий и возрастных дефектов. Абдоминальная пластика также удаляет диастазы, старые шрамы и рубцы. Механика операции достаточно простая: в зоне бикини делается горизонтальный надрез, а затем удаляются жировые избытки с брюшной области, за счет чего восстанавливается тонус мышц. Очень часто эту пластику делают в сочетании с липосакцией для достижения более эффектного результата. Период реабилитации достаточно длительный, но результат (при условии, что вы выберете грамотного хирурга, разумеется) того стоит.

Цена вопроса: начинается от 250 000 рублей

Эмили Ратажковски, @emrata

Липофилинг

Липофилинг — это пересадка собсвенной жировой ткани из одной зоны тела в другую. Данный метод считается более естественной и эффективной альтернативой заполнению искусственными филлерами. Во-первых, отсутствует аллергическая реакция, поскольку идет трансплантация собственного жира, во-вторых, при небольшом объеме коррекции отсутствует необходимость в общем наркозе, в-третьих, результат получается более натуральным визуально, в-четвертых, параллельно с зоной, где вам не хватает объема, корректируется та, где его, напротив, в избытке.

Цена вопроса: около 150 000 рублей