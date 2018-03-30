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Во 2-м Южнопортовом проезде устранили просадку люка
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Во 2-м Южнопортовом проезде устранили просадку люка 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Коммунальщики отремонтировали просевший водопроводный люк на участке 2-го Южнопортового проезда. Ранее с просьбой решить проблему на портал «Наш город» обратился местный житель, приложив соответствующий фотоматериал.
Просадка люка была устранена, после чего на портале появился официальный ответ на обращение за подписью генерального директора ГУП «Мосводосток» Константина Ишханяна.
«В настоящее время колодец находится в регламентном состоянии и приведен в нормативный уровень относительно асфальтового покрытия проезжей части», — говорится в ответе.
Напомним, что для того, чтобы сообщить о проблемах, связанных с просадкой люка, на портале нужно выбрать соответствующий раздел. (вт)
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