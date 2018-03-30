Эксперимент РИАМО: открыты ли эвакуационные выходы в торговых центрах Москвы

xl" target="_blank">пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове , жертвами которого стали 64 человека, в Москве стали проверять торговые центры на предмет противопожарной безопасности. К проверкам подключились и пользователи соцсетей по всей стране, которые запустили флешмоб под хэштегом #заперто. При этом власти заявляют, что каждый человек имеет право на проверку запасных выходов. Журналисты РИАМО проверили пять торговых центров Москвы и узнали, насколько сложно из них выбраться в экстренной ситуации.

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Условия и цели эксперимента

Для проверки мы выбрали пять торговых центров Москвы: самые посещаемые — «Охотный ряд» и «Европейский», один из самых крупных — «Афимолл Сити», районные — новый ТРЦ «Хорошо» на «Полежаевской» и небольшой торговый комплекс «Аркадия» на Новокузнецкой.

Журналисты с позиции рядового посетителя проверили, возможно ли по указателям найти запасной выход из ТЦ, насколько они заметны, можно ли открыть эвакуационную дверь, и ведет ли она на улицу. Также мы обращали внимание на места расположения планов эвакуации, их доступность для обывателя.

При проведении эксперимента учитывали, что эвакуационные выходы должны быть всегда открыты либо могут открываться при помощи специальной кнопки, а аварийные выходы могут быть опломбированы.

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ТЦ «Хорошо» на Полежаевской

Первым делом мы отправились в торговый центр «Хорошо» на Хорошевском шоссе. Здесь немного народу, а эвакуационные выходы заметны невооруженным взглядом уже с порога — на каждом этаже их не меньше трех.

Этот торговый центр открылся только в прошлом году, и все выходы открываются только при нажатии кнопки, которая расположена рядом на стене. При этом открыть их может любой желающий. Охрана торгового центра на проверку работы выходов реагирует нормально.

Порадовало то, что возле аварийных выходов есть кнопки экстренного оповещения и номера телефонов для связи с диспетчером. Эти же информационные щиты разбросаны по всему торговому центру.

Планы эвакуации тоже бросаются в глаза, но обывателям по ним ориентироваться сложно. Мы спросили у двух посетителей ТЦ, понимают ли они, куда идти, но никто не смог нам помочь, посмотрев на карту.

Модный дизайн табличек идеально вписывается в интерьер, при этом надпись зеленым нанесена на прозрачную поверхность, так что при дневном свете их можно не заметить. Возможно, при задымлении и выключении света их будет видно намного лучше.

Пожарных шкафов много, они закрытого типа — не видно, что внутри, но на вид легко открываются. В глаза бросаются также пожарные извещатели, которые расположены на потолке торгового центра.

В целом от ТЦ «Хорошо» остались хорошие впечатления, так как здесь много дверей, которые легко открываются. На улицу ведут два основных входа и три запасных.

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ТЦ «Охотный ряд»

Один из самых популярных торговых центров в Москве — «Охотный ряд», в отличие от других объектов эксперимента, пугает своим расположением, т.к. большая часть находится под землей. В нем узкие коридоры, нет окон и всегда много людей и туристов. Соответственно, в ситуации ЧС здесь точно сложнее сориентироваться, чем в обычном ТЦ.

Например, для того, чтобы выйти на улицу в случае пожара, здесь нужно подниматься на верхний этаж, а не спускаться вниз, как во всех других торговых центрах.

В «Охотном ряду» оказалось сложнее всего найти схемы эвакуации: эту задачу усложняли толпы людей, всевозможные указатели на магазины, которые перемежаются с зелеными табличками «Выход». По периметру стен много дымовых датчиков, но вот систем пожаротушения совсем не видно.

На дверях сообщается, что они предназначены «для служебного пользования» и, возможно, являются закрытыми аварийными выходами, которые автоматически открываются в режиме ЧС.

Из плюсов — довольно широкие лестницы между уровнями ТЦ (помимо эскалаторов), которые в случае возникновения пожара помогут людям покинуть ТЦ, однако их не так много. Но даже сейчас по ним невозможно пройти, не задевая других покупателей, так как людей здесь слишком много.

Указатели к аварийному выходу кажутся тусклыми и маленькими. Вряд ли в панике кто-то сможет их разглядеть.

Охрана ТЦ на наш интерес к запасным выходам реагирует нормально, но, возможно, в толпе людей она нас просто не замечает.

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ТРЦ «Афимолл Сити»

В таком огромном торгово-развлекательном центре сначала кажется, что запасных выходов недостаточно и придется их поискать. На самом деле, их много, но из-за больших площадей к ним идти дольше, чем, например, в более компактном ТЦ «Хорошо».

Большинство эвакуационных дверей открываются легким толчком, аварийные выходы, как и положено, имеют магнитный замок, который открывается при срабатывании пожарной сигнализации.

Планы эвакуации приходится искать. Для такого большого ТРЦ, кажется, их маловато. Зато кнопок экстренного оповещения довольно много, они бросаются в глаза в каждом бутике, как и огнетушители. Также нельзя не заметить пожарные извещатели на потолке.

Пожарные шкафы стилизованы под стены, при беглом взгляде их можно не заметить. При этом сами шкафчики не опломбированы.

Дополнительных открытых лестниц, как в «Охотном ряду», в «Афимолле» нет, но, возможно, они и не нужны, если открыты все эвакуационные выходы.

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ТРЦ «Аркадия»

Далее мы едем в небольшой ТРЦ «Аркадия» на «Новокузнецкой», который популярен благодаря кинотеатру «Пять звезд» и магазину Butik.ru. Он работает в Москве более 10 лет и пользуется большим спросом у молодежи из-за низкой цены билетов на киносеансы.

Войти в торговый центр можно через два входа, но так как один из них внутри двора, то чаще всего используют центральный. Первое, что бросается в глаза — центральная раздвижная дверь не работает. Войти в здание можно только через узкую боковую дверь, внутри входной группы также одна из трех дверей заблокирована.

Что касается эвакуационных выходов, то они не бросаются в глаза, даже по указателям их приходится довольно долго искать. Возможно, это связано с агрессивной охраной торгового центра, которая очень мешает поискам запасного выхода, а при фотографировании плана эвакуации и вовсе ведет себя неадекватно — просит немедленно удалить фотографии.

На второй этаж ведет открытая широкая лестница, которая располагается рядом с центральным входом. Но если на первом этаже все-таки удается отыскать два запасных выхода, из которых спокойно выходит уборщица, то на втором этаже они практически не видны, так как там располагаются всевозможные отделы интернет-магазина.

Первый план эвакуации удается найти рядом с Guess, при попытке сделать фото подходит охранник и спрашивает, зачем мы это делаем.

Опечатанные аварийные выходы на втором этаже все-таки есть — они располагаются в трех разных местах, но где находятся эвакуационные двери — непонятно. На потолке легко заметить пожарные извещатели.

Большим плюсом является лестница между вторым и третьим этажом на территории магазина Butik.ru, правда, она не очень широкая. По ней можно спуститься с третьего на второй этаж, а потом и на первый, минуя эскалаторы. Здесь же удается заметить несколько эвакуационных дверей, доступ к которым снова блокирует охранник.

На третьем этаже располагается кинотеатр «Пять звезд», рядом с кассами которого висит эвакуационная схема, и ее удается сфотографировать. Кроме того, рядом с гардеробом очередной указатель на эвакуационную дверь, которая оказывается открыта.

Спуститься по ней с третьего этажа можно прямо на улицу. Правда, охранникам ТРЦ это кажется подозрительным — они требуют объяснений, зачем я здесь спускаюсь, а когда представляешься журналистом, угрожают задержать и просят немедленно удалить все фотографии.

ТРЦ «Европейский»

Торговый центр «Европейский» на «Киевской» — самый посещаемый не только в Москве, но и в России , здесь всегда очень много приезжих гостей столицы. Если обойти его снаружи, то можно заметить не только большое количество входных групп, но и серых дверей — эвакуационных и аварийных выходов. Часть таких дверей с табличками «Пожарная безопасность» оказалась закрытой, через другие двери можно беспрепятственно попасть внутрь.

Если войти в ТЦ через вход №1, то сразу справа будет первая эвакуационная дверь, которая открывается простым нажатием. Рядом с дверью висит схема эвакуации, из которой понятно, что на первом этаже три запасных выхода. Все двери открываются легко, из них выходит и заходит персонал «Европейского».

Несмотря на масштабы торгового центра, ориентироваться в «Европейском» по указателям запасных выходов даже проще, чем искать марки одежды.

Если следовать по указателям, то за несколько секунд можно обнаружить спасительный выход, возле которого обязательно будет схема. Кроме запасных выходов, по всему периметру торгового центра, эвакуационные двери есть и внутри бутиков, например, выход есть из Massimo Dutti, который открыт, и закрытый опломбированный аварийный выход в соседнем Topshop.

Сложности с поиском эвакуационных указателей могут возникнуть только на фудкорте и в кинотеатре на четвертом этаже, но если выйти из этой зоны, то все становится логично, а главное — все двери снова открыты.

Охрана на интерес к дверям и фотографирование плана эвакуации никак не реагирует и не пытается остановить.

Выводы

Из проверенных торговых центров Москвы удобнее всего оказалось сориентироваться в «Европейском». Для того, чтобы обойти все этажи этого ТРЦ, а также осмотреть уличные запасные выходы, корреспонденту РИАМО потребовалась менее получаса. При этом, все эвакуационные двери в общих помещениях торгового центра оказались открытыми, а схемы понятны. Быстро удалось найти эвакуационные выходы и в ТЦ «Хорошо» на «Полежаевской». Все дополнительные выходы здесь открывались простым нажатием кнопки.

В «Афимолле» ориентироваться было сложнее из-за масштабов ТРЦ, поэтому на поиск запасных выходов могло уйти больше времени, чем в «Европейском» и «Хорошо», но здесь мы нашли как открытые эвакуационные выходы, так и аварийные, которые закрыты на магнитный замок.

Сложнее всего с доступностью эвакуационных выходов оказалось в «Охотном ряду» и «Аркадии». В первом случае все двери оказались закрытыми на магнитный замок, а найти их оперативно мешали едва заметные таблички.

В ТРЦ «Аркадия» на Новокузнецкой обнаружить эвакуационные выходы и проверить их работу удалось только на четвертом этаже. Среди обилия отделов с одеждой в Butik.ru указатели практически незаметны, а все обнаруженные на территории магазина выходы были опломбированы. Также в этом торговом центре поиску запасных выходов мешали охранники, они запрещали фотографировать схему эвакуации и требовали удалить фото после проверки эвакуационного выхода, который ведет прямо на улицу.