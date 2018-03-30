СМИ: Великобритания к 2035 году планирует перерабатывать 65% бытовых отходов

Великобритания больше не выступает против жестких целевых показателей Евросоюза в области обращения с отходами и к 2035 году планирует перерабатывать 65% бытового мусора. Об этом сообщает газета The Guardian. Пакет мер ЕС по развитию циклической экономики может быть принят в конце апреля.

К 2025 году, в соответствии с планом, потребуется увеличить объемы переработки бытовых отходов до 55%, а к 2030-му — до 60%. Целевые показатели по упаковке — более жесткие: 65% до 2025 года и 70% до 2030-го. К 2035 году Великобритании необходимо будет сократить поступление отходов на полигоны до 10% с нынешнего уровня 23%. Внедрение нового пакета мер поможет стране преодолеть стагнацию в «мусорной» сфере: по состоянию на сегодняшний день достичь ранее установленного целевого показателя по переработке 50% мусора к 2020 году, скорее всего, не удастся, говорится в материале The Guardian . В изменении позиции Соединенного Королевства сыграло свою роль и решение Китая прекратить прием иностранных отходов.

В январе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о начале реализации новой экологической программы, рассчитанной на 25 лет. Мэй и министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув пообещали уделить особое внимание проблеме пластикового загрязнения. Несмотря на это, британские власти выступали против нового пакета мер Евросоюза. Как отмечает The Guardian, одной из причин этого было то, что целевые показатели определяются на основе массы мусора, а не его ценности или глубины воздействия на окружающую среду. В правительстве Терезы Мэй опасались, что это может иметь негативные последствия: например, смещая внимание с пластика на тяжелые садовые отходы.

Парламентский заместитель министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Тереза Коффи заявила: «Я хочу, чтобы Великобритания стала глобальным лидером в продвижении ресурсоэффективных практик, и поэтому, поддерживая предложенный ЕС пакет мер, мы взяли на себя обязательство опубликовать новую стратегию в области ресурсов и обращения с отходами в 2018 году». По словам Коффи, «выход из Евросоюза позволит нам еще дальше продвинуться в реализации нашей цели: мы должны улучшить состояние окружающей среды относительно того, которое мы унаследовали».

Один из шагов в этом направлении — внедрение депозитной схемы сбора тары из-под напитков: за нее можно будет получить небольшую сумму наличными. Цель нововведения — добиться ресайклинга тех 7 млрд бутылок, которые ежегодно в Великобритании не отправляются на переработку. Такая схема уже действует в 38 государствах.

“Мы очень рады видеть, что правительство страны вняло голосу разума и теперь поддерживает амбициозные целевые показатели по переработке, которые будут действовать на территории всего ЕС, — заявила старший активист Greenpeace по вопросам океанов Луиза Эдж. — Если Британия намерена прекратить, как выразился Майкл Гоув, «офшоринг своей грязи», (…) три «R» — сокращение, повторное использование, переработка (reducing, reusing, recycling) — должны прийти на смену двум «B»: сжигание и захоронение (burning and burying). Причем быстро”.

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