Лингвистические уроки для иностранцев проведут в библиотеке имени Некрасова

В Центральной библиотеке имени Николая Некрасова 4 апреля начнется языковой практикум для иностранных граждан. Они смогут подтянуть знания в области лингвистики.

— Этот проект мы реализуем во второй раз. Первая группа продолжает заниматься, обычно собирается около 15 человек. Это люди с разными уровнями языка и навыками: одни лучше говорят, другие — пишут, а кто-то разбирается в грамматике. Но наши преподаватели пытаются помочь каждому и уделяют время всем, — подчеркнула Александра Киселева , куратор проекта.

Она добавила, что занятия по русскому языку будет вести педагог Ярослав Алешин. А все желающие смогут изучать английский вместе с преподавателем Евгенией Ивановой

Этот курс подготовлен в качестве помощи людям, которые хотят лучше ориентироваться в языковом пространстве. По окончании занятий они не получат сертификат или диплом, но приобретут полезные навыки.

Уроки будут проходить по средам, с 20:00 до 22:00, по адресу: улица Бауманская, дом 58/25, строение 14. Необходима предварительная регистрация на сайте учреждения.