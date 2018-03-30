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Лингвистические уроки для иностранцев проведут в библиотеке имени Некрасова
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Лингвистические уроки для иностранцев проведут в библиотеке имени Некрасова 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Центральной библиотеке имени Николая Некрасова 4 апреля начнется языковой практикум для иностранных граждан. Они смогут подтянуть знания в области лингвистики.
— Этот проект мы реализуем во второй раз. Первая группа продолжает заниматься, обычно собирается около 15 человек. Это люди с разными уровнями языка и навыками: одни лучше говорят, другие — пишут, а кто-то разбирается в грамматике. Но наши преподаватели пытаются помочь каждому и уделяют время всем, — подчеркнула Александра Киселева, куратор проекта.
Она добавила, что занятия по русскому языку будет вести педагог Ярослав Алешин. А все желающие смогут изучать английский вместе с преподавателем Евгенией Ивановой.
Этот курс подготовлен в качестве помощи людям, которые хотят лучше ориентироваться в языковом пространстве. По окончании занятий они не получат сертификат или диплом, но приобретут полезные навыки.
Уроки будут проходить по средам, с 20:00 до 22:00, по адресу: улица Бауманская, дом 58/25, строение 14. Необходима предварительная регистрация на сайте учреждения.
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