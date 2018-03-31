Ещё
Иностранцам предлагают повысить знания в области лингвистики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иностранцам предлагают повысить знания в области лингвистики 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Центральной библиотеке имени Николая Некрасова 4 апреля начнется языковой практикум для иностранных граждан.
Они смогут подтянуть знания в области лингвистики.
— Этот проект мы реализуем во второй раз. Первая группа продолжает заниматься, обычно собирается около 15 человек. Это люди с разными уровнями языка и навыками, но наши преподаватели пытаются помочь каждому и уделяют время всем, — подчеркнула Александра Киселева, куратор проекта.
Уроки будут проходить по средам, с 20:00 до 22:00, по адресу: улица Бауманская, дом 58/25, строение 14. Необходима предварительная регистрация на сайте учреждения.
Вечерняя Москва: последние новости
Трагедия не повод отменять веселье Началась проверка всех городских торговых центров Народный календарь. 31 марта. Пришел Кирилл – дери-полоз, нестриженый волос
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ озвучила ответные меры против Британии
В московском метро встали поезда11
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»182
Трагически погиб актер Евгений Сапаев137
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля282
Видео
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение