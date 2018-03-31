Иностранцам предлагают повысить знания в области лингвистики

В Центральной библиотеке имени Николая Некрасова 4 апреля начнется языковой практикум для иностранных граждан.

Они смогут подтянуть знания в области лингвистики.

— Этот проект мы реализуем во второй раз. Первая группа продолжает заниматься, обычно собирается около 15 человек. Это люди с разными уровнями языка и навыками, но наши преподаватели пытаются помочь каждому и уделяют время всем, — подчеркнула Александра Киселева , куратор проекта.

Уроки будут проходить по средам, с 20:00 до 22:00, по адресу: улица Бауманская, дом 58/25, строение 14. Необходима предварительная регистрация на сайте учреждения.