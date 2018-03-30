Полковник Литовкин рассказал, кто из освобожденных от службы россиян попадет под весенний призыв

В список из трех тысяч человек попадут те россияне, которые ранее получили отсрочку в призывной комиссии по причине незначительного заболевания, но уже успели поправить свое здоровье и хотят служить, объясняет полковник в отставке Виктор Литовкин

Весенний призыв в армию

Евгений Бурдинский. Минобороны рассчитывают весной призвать в армию около трех тысяч человек, ранее не сумевших пройти срочную военную службу по состоянию здоровья, рассказал в интервью газете «Красная звезда» врио начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России

«Интерес к воинской службе в России сегодня очень большой, на что есть веские причины. Во-первых, ребята понимают, сделать карьеру на государственной службе без службы в армии достаточно сложно. В соответствующем законе так и сказано, что приоритет отдается прошедшим воинскую службу.

Во-вторых, год службы не такой уж большой срок, поэтому призывник не потеряет приобретенные в техникуме или институте профессиональные навыки. Нельзя потерять то, чего ты еще не имеешь. И в-третьих, армия сегодня пользуется большим авторитетом в обществе, а в воинских частях созданы очень комфортные условия для прохождения службы. Я уж не говорю о том, что каждый четвертый призывник приходит служить с высшим или средним специальным образованием», — отмечает военный эксперт в разговоре с ФБА «Экономика сегодня»

Что касается тех трех тысяч, которые ранее не сумели пройти срочную военную службу по состоянию здоровья, а теперь будут вновь призваны, то ничего удивительного здесь нет. Как объясняет Виктор Литовкин, сначала призывная комиссия определяет, что у человека есть какая-то небольшая болезнь, по которой он в настоящий момент не может быть призван, после чего ему дается срок в полгода или год на лечение, и после этого он повторно проходит комиссию.

Курс на контрактную армию

«К тому же эти призывники не просто получают отсрочку от лечения, а их приписывают к определенным больницам и госпиталям, чтобы они реально могли вылечить свою болезнь. Причем речь идет о тех заболеваниях, которые позволяют проходить срочную службу. Все-таки сегодня в армию метут не всех поголовно, а отбирают желающих. Если раньше на срочную службу призывалось 250-300 тысяч человек, то сейчас всего 128 тысяч и их количество продолжает снижаться.

При этом количество контрактников в российской армии наоборот растет и составляет уже 385 тысяч, из которых солдат и сержантов срочной службы около 270 тысяч. Армия все больше становится контрактной, потому что не всегда можно доверить человеку без образования управление сложной боевой техникой, которой в нашей армии с каждым годом становится все больше» — отмечает Виктор Литовкин.

В последнее время особый интерес призывников вызывает служба в научных ротах, и Минобороны намерено продолжать увеличивать их количество. По словам Бурдинского, уже сегодня конкурс в научные роты составляет более 10 человек на место.