Из-за дела таксиста-насильника будет пересмотрена вся система УДО 

В Великобритании на этой неделе Верховный суд Англии и Уэльса своим вердиктом по резонансному делу сексуального маньяка спровоцировал конфликт в британской юстиции, а также поставил вопрос о необходимости реформы уголовно-исполнительной системы страны.
Верховный суд 28 марта рассматривал дело об условно-досрочном освобождении бывшего лондонского таксиста 60-летнего Джона Рэдфорда (на фото в верхнем левом и в нижнем правом углах), жертвами которого, по данным полиции, в 2002-2008 годах стали более 100 женщин. Кэбмен действовал по отлаженной схеме. Он говорил севшей в такси пассажирке, что только что выиграл в лотерею или в казино, для убедительности демонстрируя сумку с деньгами, и предлагал отметить удачу. Таксист уговаривал женщин выпить шампанское, заранее подмешав снотворное. Когда пассажирка отключалась, маньяк ее насиловал или совершал действия сексуального характера. Следователям удалось доказать причастность Рэдфорда только к 12 нападениям, в том числе на 33-летнего адвоката в декрете, которая села к нему в машину, возвращаясь с собственного девичника. В 2009 году Рэдфорда приговорили к тюремному заключению на неопределенный срок (в Великобритании такое наказание предусмотрено для преступников, представляющих особую общественную опасность), но при этом оставили возможность претендовать на УДО после 8 лет пребывания под стражей.
В декабре 2017 года Совет по условно-досрочному освобождению Англии и Уэльса распорядился выпустить заключенного на свободу под строгий надзор с 10-летним испытательным сроком. Согласно представленным материалам, осужденный в 2015 году успешно прошел реабилитационную программу по избавлению от сексуальной зависимости, «выразил деятельное раскаяние и проявил стыд за содеянное». Эксперты сделали заключение, что существует низкая вероятность рецидива преступлений.
Согласно законодательству, решения Совет по УДО, этого правительственного органа, функционирующего в стране с 1967 года, обжалованию в апелляционном порядке не подлежат. Преодолев сопротивление правительства, несколько истцов все-таки инициировали судебное разбирательство в Верховном суде Англии и потребовали признать УДО незаконным: это мэр Лондона, действовавший, по его слов, в интересах всех жителей английской столицы, две жертвы таксиста-насильника, а также ряд влиятельных британских СМИ. Во время разбирательства Рэдфорд оставался под стражей.
Изучив обстоятельства дела, коллегия из трех судей ВС аннулировала спорный вердикт и вернула дело в Совет по УДО на рассмотрение в новом составе, причем желательно под председательством судьи — действующего или в отставке (Совет на две трети состоит из представителей общественности). Судьи также выразили мнение, что Совету следовало внимательнее изучить конкретное уголовное дело и убедительно аргументировать собственное решение.
Британские СМИ поспешили назвать решение ВС «ударом в самое сердце» уголовно-исполнительной системы. В тот же день под давлением министра юстиции Дэвида Гока (он был соответчиком по иску, поскольку Минюст финансирует деятельность Совета) объявил об отставке председатель Совета по УДО 60-летний профессор уголовного права Ник Хардвик (на фото в верхнем правом углу). Он с 2016 года отвечал исключительно за стратегию развития организации, а до этого занимал пост главного королевского инспектора по тюрьмам. В своем открытом письме профессор извинился за допущенные ошибки и вступил в заочную полемику с министром Гоком, объявившим о планах сделать систему УДО более прозрачной. Также Хардвик призвал британский парламент принять активное участие в грядущей реформе, чтобы сохранить пошатнувшуюся независимость Совета.