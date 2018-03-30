Из-за дела таксиста-насильника будет пересмотрена вся система УДО

Великобритании на этой неделе Верховный суд Англии и Уэльса своим вердиктом по резонансному делу сексуального маньяка спровоцировал конфликт в британской юстиции, а также поставил вопрос о необходимости реформы уголовно-исполнительной системы страны.

Верховный суд 28 марта рассматривал дело об условно-досрочном освобождении бывшего лондонского таксиста 60-летнего Джона Рэдфорда (на фото в верхнем левом и в нижнем правом углах), жертвами которого, по данным полиции, в 2002-2008 годах стали более 100 женщин. Кэбмен действовал по отлаженной схеме. Он говорил севшей в такси пассажирке, что только что выиграл в лотерею или в казино, для убедительности демонстрируя сумку с деньгами, и предлагал отметить удачу. Таксист уговаривал женщин выпить шампанское, заранее подмешав снотворное. Когда пассажирка отключалась, маньяк ее насиловал или совершал действия сексуального характера. Следователям удалось доказать причастность Рэдфорда только к 12 нападениям, в том числе на 33-летнего адвоката в декрете, которая села к нему в машину, возвращаясь с собственного девичника. В 2009 году Рэдфорда приговорили к тюремному заключению на неопределенный срок (в Великобритании такое наказание предусмотрено для преступников, представляющих особую общественную опасность), но при этом оставили возможность претендовать на УДО после 8 лет пребывания под стражей.

В декабре 2017 года Совет по условно-досрочному освобождению Англии и Уэльса распорядился выпустить заключенного на свободу под строгий надзор с 10-летним испытательным сроком. Согласно представленным материалам, осужденный в 2015 году успешно прошел реабилитационную программу по избавлению от сексуальной зависимости, «выразил деятельное раскаяние и проявил стыд за содеянное». Эксперты сделали заключение, что существует низкая вероятность рецидива преступлений.

Согласно законодательству, решения Совет по УДО, этого правительственного органа, функционирующего в стране с 1967 года, обжалованию в апелляционном порядке не подлежат. Преодолев сопротивление правительства, несколько истцов все-таки инициировали судебное разбирательство в Верховном суде Англии и потребовали признать УДО незаконным: это мэр Лондона, действовавший, по его слов, в интересах всех жителей английской столицы, две жертвы таксиста-насильника, а также ряд влиятельных британских СМИ. Во время разбирательства Рэдфорд оставался под стражей.

Изучив обстоятельства дела, коллегия из трех судей ВС аннулировала спорный вердикт и вернула дело в Совет по УДО на рассмотрение в новом составе, причем желательно под председательством судьи — действующего или в отставке (Совет на две трети состоит из представителей общественности). Судьи также выразили мнение, что Совету следовало внимательнее изучить конкретное уголовное дело и убедительно аргументировать собственное решение.